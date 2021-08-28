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Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MÜHENDİS 'KEŞKE AŞI YAPTIRMIŞ OLSAYDIM' DİYORUM - Son Dakika

Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MÜHENDİS 'KEŞKE AŞI YAPTIRMIŞ OLSAYDIM' DİYORUM

28.08.2021 09:22

Son dakika haberler... KAYSERİ'de hastanede koronavirüs tedavisi gören makine mühendisi Rıdvan Küçükdal (31), 11 gün önce koronavirüs testim pozitif çıktı.

KAYSERİ'de hastanede koronavirüs tedavisi gören makine mühendisi Rıdvan Küçükdal (31), 11 gün önce koronavirüs testim pozitif çıktı. Aşı yaptırmadım. Bunun nedeni yerli aşıyı bekliyordum. Yerli aşıyı olamadan koronavirüse yakalandım. Bu durumları görünce vicdanen 'keşke aşı yaptırmış olsaydım' diyorum dedi.

Kayseri'de yaşayan makine mühendisi Rıdvan Küçükdal, 11 gün önce nefes darlığı ve kas ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sonuçları pozitif çıkan Küçükdal evinde karantinaya alındı. Karantinadaki 6'ncı gününde durumu ağırlaşan Küçükdal, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçükdal'ın tedavisi 5 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor. Yaşadığı süreci anlatan Küçükdal, Benim 11 gün önce koronavirüs testim pozitif çıktı. Evimde karantina altına alındım. Evde filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçları kullandım. Kendimi toparlayamayınca hastaneye geldim. 5 gündür hastanede tedavi görüyorum. Aşı yaptırmadım. Bunun nedeni yerli aşıyı bekliyordum. Yerli aşıyı olamadan koronavirüse yakalandım. Şu an durumum iyi. Ancak herkese aşı yaptırmasını tavsiye ederim diye konuştu.

'AŞI YAPTIRSAYDIM BU HALLERİ GÖRMEMİŞ OLURDUM'

İşi gereği evde çalışma yaptığını belirten Küçükdal, Ben evde home ofis çalıştığım için insanlarla temasım olmayınca biraz rahattım. Demek ki yakalanacağımız nasipte varmış. Şimdi bu durumdayım. Bu durumları görünce vicdanen 'keşke aşı yaptırmış olsaydım' diyorum. İnsanda 'belki böyle olmazdı' gibi geriye dönük bir pişmanlık oluyor ya bu bende de bir parça var. Zaten buradan çıkınca aşımızı olacağız. Aşı yaptırmış olsaydım hastalığı biraz daha hafif geçirirdim. Bu halleri görmemiş olurdum ifadelerini kullandı.

Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MÜHENDİS 'KEŞKE AŞI YAPTIRMIŞ OLSAYDIM' DİYORUM
Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MÜHENDİS 'KEŞKE AŞI YAPTIRMIŞ OLSAYDIM' DİYORUM
Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MÜHENDİS 'KEŞKE AŞI YAPTIRMIŞ OLSAYDIM' DİYORUM
Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MÜHENDİS 'KEŞKE AŞI YAPTIRMIŞ OLSAYDIM' DİYORUM
Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MÜHENDİS 'KEŞKE AŞI YAPTIRMIŞ OLSAYDIM' DİYORUM

Devlet Hastanesi, Makine Mühendisi, COVIRAN Bereket, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN MÜHENDİS 'KEŞKE AŞI YAPTIRMIŞ OLSAYDIM' DİYORUM - Son Dakika


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