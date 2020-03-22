Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

42 dakika önce

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında nafaka dışında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Yargıda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler durduruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu'nun 330. maddesi gereğince sahip olduğu yetkiyi kullanmış oldu. Karara göre nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu. Bu çerçevede taraf ve takip yapılmamasına, yeni icra takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

1 MAYIS'TAN İTİBAREN İŞLEMLER DEVAM EDECEK

Bu karar sayesinde, koronavirüs salgını nedeniyle icra dairelerindeki iş ve işlemlerini takip edemeyen vatandaşlar herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamayacak.30 Nisan'a kadar yeni icra başvurusu veya haciz işlemleri de söz konusu olmayacak.

Salgın tehlikesinin devam etmesi halinde bu süre yine aynı usulle Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir. Yeni bir karar alınmazsa 1 Mayıs'tan itibaren icra iflas işlemleri aynen devam edecek.

"ZARURİ OLMADIKÇA ADLİYEYE GİTMEYE GEREK YOK"

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yargısal süreçlerle ilgili bazı düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak" ifadelerini kullanan Gül, duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını dile getirerek "avukat meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız müsterih olsun." dedi.

İcra ve İflas Kanunu'nun 330. Maddesi şöyle:

II – FEVKALADE HALLERDE TATİL

İcra takiplerinin durdurulması halleri: (1)

Madde 330 – Salgın hastalık,umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim

Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı

Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:05 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak         
22:28
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı         
13:22
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler         
13:14
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı         
12:08
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor         
11:45
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek         
10:24
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:48:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]