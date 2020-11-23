ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 2 pazarcının tezgahı, 1 hafta süreyle kapatıldı. Belediye ekipleri, kapatma cezasını, tezgah önüne afiş asarak duyurdu.

Devrek Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı maske, mesafe ve hijyen konusunda denetimlerini sürdürüyor. Halk pazarında denetim yapan ekipler, pazarcı esnafından 2 kişinin tüm uyarılara rağmen koronavirüs tedbirlerine uymadığını tespit etti. Devrek Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda 2 pazarcının tezgahı, 1 hafta süreyle kapatıldı. Bariyerlerle kapatılan tezgahların önüne, 'Bu tezgah sahibi pandemi kurallarına uymadığından belediye encümeninin aldığı kararla kapatılmıştır' yazlı afiş asıldı.