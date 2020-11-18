Son dakika... Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyon başında yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyon başında yakalandı

18.11.2020 00:26
Son dakika... Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyon başında yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: AKSARAY'da, karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı otobüs sürücüsü Ahmet Kaçıran (50), direksiyon başında polise yakalandı.

AKSARAY'da, karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı otobüs sürücüsü Ahmet Kaçıran (50), direksiyon başında polise yakalandı. Polis ekiplerinin 3 bin 150 lira para cezası uyguladığı Ahmet Kaçıran, 112 ekipleri tarafından karantinaya alınmak üzere evine götürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Aksaray- Ankara karayolunda toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yapan polis ekipleri, saat 21.30 sıralarında Ankara'dan Aksaray'a gelen Ahmet Kaçıran yönetimindeki 68 HZ 325 plakalı yolcu otobüsünü durdurularak denetim yaptı. Şoför Kaçıran ve 2 yolcu HES kodu üzerinden kontrol edildi. Denetimde şoför Ahmet Kaçıran'ın sorgusunda koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Sürücü Kaçıran, polis ekiplerinin çağırdığı 112 ekiplerince karantinaya alınmak üzere evine götürüldü. Karantina kurallarına uymayan otobüs sürücüsüne 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.Sürücü Ahmet Kaçıran kendisini karantinaya götüren sağlık görevlilerine, "Bana, bugün saat 17.00'de seyir halindeyken 2 gün önce taşıdığım bir yolcunun durumunun pozitif çıktığı ile ilgili bir mesaj geldi. Daha sonra beni arayıp evime gitmemi söylediler. Ben de Ankara'dan otobüs ile Aksaray'a geliyordum" diye kendini savundu. 112 ekipleri, Kaçıran'ı 14 gün karantinada kalmak üzere evine götürdü.  Otobüsteki 2 yolcu ise başka bir araçla otogara götürüldü.


Son dakika... Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyon başında yakalandı
Son dakika... Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyon başında yakalandı
Son dakika... Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyon başında yakalandı
Son dakika... Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyon başında yakalandı

Aksaray, Ankara, Otobüs, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyon başında yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Etobo, milli maçta sakatlandı Uzman isim, korona salgını ile yaygınlaşan karton bardaktaki tehlikeye dikkat çekti: Mikroplastikler beyne kadar ilerliyor Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı! ABD'nin temsilcilikleri hedef alındı Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz Mısır'da çift cinsel organlı bebek dünyaya geldi 20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı
Ünlü oyuncu Ali Atay, bir süredir ara verdiği ekranlara Ünlü oyuncu Ali Atay, bir süredir ara verdiği ekranlara "Son Yaz" dizisiyle geri dönüyor         
00:27
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmek kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmek kırıldı         
23:10
Trump yönetimi, mayısa kadar Afganistan ve Irak'taki tüm askerleri çekmeyi planlıyor Trump yönetimi, mayısa kadar Afganistan ve Irak'taki tüm askerleri çekmeyi planlıyor         
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini açıkladı, televizyon kanallarını karmaşa sardı Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini açıkladı, televizyon kanallarını karmaşa sardı         
22:23
Taziye sonlandırılınca filyasyon ekibine saldırdılar: 1'i başhekim 3 sağlık çalışanı yaralandı Taziye sonlandırılınca filyasyon ekibine saldırdılar: 1'i başhekim 3 sağlık çalışanı yaralandı         
22:13
Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez         
21:30
Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?         
20:47
Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi         
19:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü         
19:30
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 00:37:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyon başında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei