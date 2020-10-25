Koronavirüs ve mide gribi arasında şaşırtan benzerlik - Son Dakika

Koronavirüs ve mide gribi arasında şaşırtan benzerlik

25.10.2020 12:10
Koronavirüs ve mide gribi arasında şaşırtan benzerlik, System.String[]

ANKARA'da Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu, mide gribi ile koronavirüs semptomları ve bulaş yollarının benzer olduğunu, bu yüzden bazen yanlış tanı konulabildiğini söyledi.

ANKARA'da Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu, mide gribi ile koronavirüs semptomları ve bulaş yollarının benzer olduğunu, bu yüzden bazen yanlış tanı konulabildiğini söyledi.

Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu, norovirüsün neden olduğu mide gribi hastalığının, Covid-19 ile benzerlik gösterdiğini, kişilerin bu nedenle hastaneye giderek test yaptırdığını bazı kişilere ise test yaptırmadan Covid-19 tanısı konulduğunu söyledi. Covid-19'da olduğu gibi mide gribinin de temasla, ellerin ağza götürülmesiyle çok hızlı bulaşabildiğini belirten doktor Buyrukçu, bu hastalıkta, mide bulantısı, kusma, ishal, baş ağrısı ve yüksek ateşin en belirgin semptomlar olduğunu söyledi.

'COVİD-19 İLE CİDDİ ŞEKİLDE ÖRTÜŞEN BİR RAHATSIZLIK'Mide gribine yakalanmamak için temizlik ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Buyrukçu, "Mide gribinde kişide önce bir bulantı ortaya çıkıyor. Bulantı ile birlikte şiddetli karın ağrısı oluyor ve beraberinde kusma geliyor. Yüksek ateş seyrediyor ve hemen sonrasında ishal başlıyor. Bu başlangıç aşaması ve gelişim aşaması maalesef Covid-19 ile çok ciddi karışıyor. Çoğu zaman bu hastalara Covid-19 tedavisi uygulanıp, eve gönderiliyor. Özellikle sıvı kaybına bağlı olarak yaşlılarda ve çocuklarda çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta en önemli şey yoğun bulantı ve kusma ile beraberinde çok yoğun ishalin ortaya çıkması. Çok şiddetli vakalarda kanlı ishal de olabiliyor. Çok hızlı bu ishali toparlayacak bir müdahalede bulunmak gerekiyor. Bu hastalık 5 güne kadar devam ediyor. Bağışıklık sisteminin durumuna göre uzayabiliyor. Covid-19 ile ciddi şekilde örtüşen bir rahatsızlık. Sonrasında ishal yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Burada bağışıklık sistemimiz ne kadar kuvvetli olursa ve ishal ile kusma sırasında ne kadar destek tedavi verebilirsek, o kadar hızlı bu rahatsızlığı yeniyoruz" dedi.'TEST YAPTIRIP HASTALIKLARIN AYRIMINI YAPMAK GEREKİYOR'Doktor Buyrukçu, mide gribinin en temel tedavisinin hijyen olduğunu söyleyerek özellikle okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda bu hastalığın sıkça görüldüğünü kaydetti. Buyrukçu, tedavide bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu kişiler de en büyük sıkıntı 'Covid oldum' diye hastaneye gidiyorlar. Mide gribi ya da Covid-19 tanısı konuluyor. Koronavirüs ilaçları tedavi etmediği için tablo daha kötü hale gelebiliyor. Bu nedenle mutlaka bir test yaptırarak bunun Covid-19 olup olmadığını ayırmamız gerekiyor. Nasıl olsa mide gribiyiz diye doktora gitmezseniz bu kez akciğer tutulumunun çok fazla olması ve buna bağlı acı bir tabloya kayabilir. Bazı hastalarda ikisi birden görülüyor. Bunlar çok ağır şekilde geçiriyorlar. İkisinin birden görüldüğü hastalarda ise en önemli tedavi bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi oluyor.  Ama mutlaka test yaparak bu hastalıkları çok hızlı şekilde ayırıp, buna göre tedavi uygulamak gerekiyor."'DAHA ÖNCE MİDE GRİBİNİ DUYMAMIŞTIM'

Ankara'da yaşayan ve bir süre önce Covid-19 şüphesiyle test yaptıran Ufuk Başar (50) da kendisine mide gribi tanısı konulduğunu söyledi. Baş ağrısı, yüksek ateş, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle rahatsızlığının koronavirüs olduğunu düşündüğünü belirten Başar, bu nedenle hastaneye giderek sürüntü testi yaptırdığını söyledi. Sonuçların negatif çıkmasının ardından rahatladığını söyleyen Başar, "Doktorlar bana mide gribi olduğumu söylediler. Daha önce mide gribini hiç duymamıştım. Çok fazla su içmemi söylediler. Atlattım hastalığı. Covid-19 ile benzerlikleri çok fazla. Direk koronavirüs oldum diye şüpheleniyorsunuz. Bu süreçte ailem de panik oldu. Herkes kendi odasında izole oldu" dedi.

Koronavirüs ve mide gribi arasında şaşırtan benzerlik
Koronavirüs ve mide gribi arasında şaşırtan benzerlik
Koronavirüs ve mide gribi arasında şaşırtan benzerlik

Gastroenteroloji bölümü, Koronavirüs, Ankara, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs ve mide gribi arasında şaşırtan benzerlik - Son Dakika

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