Son dakika: Koronavirüse rağmen parkta çocuklarla etkinlik kamerada - Son Dakika

Son dakika: Koronavirüse rağmen parkta çocuklarla etkinlik kamerada
25.12.2020 16:28
Bir son dakika haberine göre BURSA'da, çocuklar için parkta düzenlenen organizasyonda koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.
BURSA'da, çocuklar için parkta düzenlenen organizasyonda koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Onlarca çocuğun bir arada balonlarla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kestel ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen organizasyona, aileleri tarafından onlarca çocuk getirildi. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı etkinlikte, onlarca çocuk, bir arada balonlarla oynadı. Koronavirüsün unutulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
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