Son Dakika | Koronavirüse rağmen Sultangazi'de fuhuş pazarlığı
29.11.2020 12:00
Gelen son dakika haberine göre KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlerin alınmasına rağmen Sultangazi'de fuhuş pazarlıkları kameralara yansıdı.
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlerin alınmasına rağmen Sultangazi'de fuhuş pazarlıkları kameralara yansıdı.
Dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor. İstanbulluların çoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için önlemlere uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor. Sultangazi- Mahmutbey yolunu mesken tutan 3 kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bekleyen bir kadın,, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra kişinin aracına binerek uzaklaşıyor. Kadın kısa bir süre sonra bindiği araç sürücüsü tarafından arkadaşlarının yanına bırakılıyor.
- İstanbul
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