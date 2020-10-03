ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Danışmanlarından Hope Hicks'in koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından yaptırdıkları koronavirüs testinde eşi Melania Trump ve kendisinin test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Trump, durumuna yönelik, "Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 07:47 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika... Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'tan açıklama - Son Dakika Dünya