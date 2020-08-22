Son dakika... Koronavirüse yakalanan Başkan, yaylada izole oldu - Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Başkan, yaylada izole oldu

TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Belediye Başkanı Murat Tuncel'in korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu yayladaki evinde izole olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, Tokat'ta rahatsızlanması sonucu yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı. Başkan Tuncel, eşi ve aile bireyleri ile birlikte Başçiftlik ilçesinde bulunan yaylada kendini izoleye aldı. 3 gün önce 92 yaşındaki annesi Fadik Tuncel'i son yolculuğuna uğurlayan Başkan Tuncel'in, yaklaşık 2 hafta önce de oğlunun düğününü yaptığı öğrenildi. Başkan Tuncel'in sağlık durumunun iyi olduğu evinde ilaç tedavisi uygulandığı belirtildi.

Tokat'ta korona virüs vakası görülmeyen tek ilçe idi

Mayıs ayında 8 bin 323 nüfuslu Başçiftlik ilçesi korona virüs vakalarının görülmediği Tokat'ta ki tek ilçe olarak basında yer almıştı. Başkan Tunçel, o tarihte yaptığı açıklamada pandemi kurallarına göre hareket edildiğini, hastalığın ilçelerine bulaşmaması temennisinde bulunmuştu.