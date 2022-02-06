Son Dakika! Koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte karantinada olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, Omicron varyantı geçirdiklerini açıklamıştı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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