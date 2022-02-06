Üye Girişi
Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok - Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok

06.02.2022 12:46

Son dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte karantinada olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, Omicron varyantı geçirdiklerini açıklamıştı.

''ÇALIŞMALARIMIZA EVDE DEVAM EDECEĞİZ'' DEMİŞTİ

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika! Koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok

''HAMDOLSUN, OLUMSUZ BİR DURUM YOK''

Erdoğan'dan Eşi Emine Erdoğan ve kendi sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Hastalığı hafif bir şekilde geçirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.'' sözleriyle sağlık durumunu aktardı.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Omicron, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:46 Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok
12:43 Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum
12:32 Son Dakika: Devlet Bahçeli: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yoktur
12:25 Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi İspanya'da attığı golle bir ilki başardı
12:24 Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı
12:21 ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
12:07 Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!
11:59 Son Dakika! Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili belediye başkanından yeni açıklama: Akşama her yere elektrik verilecek
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 12:53:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement