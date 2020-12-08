Son dakika... Koronavirüslü sağlık çalışanı baba ile kızının merdivenden diyaloğu duygulandırdı - Son Dakika

Baba Durmuş ise, "Yine sarılırız birtanem. Sıkı sıkı sarılacağız. Kurban olurum sana. Az kaldı bitanem. Karantina bitsin görüşeceğiz" diye yanıt verdi.

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