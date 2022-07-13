Son dakika: Koronavirüste Bu Hafta: Vaka Sayısı Yüzde 105 Artarak 117 Bin 95'e Çıktı, 31 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Koronavirüste Bu Hafta: Vaka Sayısı Yüzde 105 Artarak 117 Bin 95'e Çıktı, 31 Kişi Hayatını Kaybetti

13.07.2022 23:51
Son dakika: Koronavirüste Bu Hafta: Vaka Sayısı Yüzde 105 Artarak 117 Bin 95'e Çıktı, 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın 4-10 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 117 bin 95 kişi pozitif çıktı, 61 bin 47 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya göre yüzden 105 arttı.

Sağlık Bakanlığı'nın 4-10 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 117 bin 95 kişi pozitif çıktı, 61 bin 47 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti. Yani Covid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya göre yüzden 105 arttı.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı 'Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu' 4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 117 bin 95 vaka ortaya çıkarken 31 kişi yaşamını yitirdi, 61 bin 47 kişi ise iyileşti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a, toplam vefat sayısı ise 99 bin 88'e ulaştı.

27 Haziran ile 3 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 57 bin 113, vefat sayısı 25 ve iyileşen sayısı 30 bin 478 kişi olarak açıklanmıştı.

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Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Koronavirüste Bu Hafta: Vaka Sayısı Yüzde 105 Artarak 117 Bin 95'e Çıktı, 31 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Koronavirüste Bu Hafta: Vaka Sayısı Yüzde 105 Artarak 117 Bin 95'e Çıktı, 31 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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