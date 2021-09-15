Üye Girişi
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ - Son Dakika

Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ

15.09.2021 10:54

Bir son dakika haberine göre GÜMÜŞHANE Devlet Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar, 8 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitiren meslektaşları ebe Duygu Ömrüuzun'un (34) acısını yaşıyor.

GÜMÜŞHANE Devlet Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar, 8 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitiren meslektaşları ebe Duygu Ömrüuzun'un (34) acısını yaşıyor. Hemşire Sinem Yılmaz, 'Her insanın bir hayali vardır; onun da bebeğini kucağına almak, tek hayaliydi" dedi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun, doğumuna 3 hafta kala fenalaşıp Ankara'da Şehir Hastanesi'ne gitti. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Ömrüuzun'un test sonucu pozitif çıktı. Tedaviye alındığı hastanede sağlık durumu ağırlaşınca entübe edilen Ömrüuzun'un sezaryenle alınıp, hayata tutunan bebeği ise kuvöze konuldu. Tüm müdahalelere rağmen 10 Eylül'de hayatını kaybeden Ömrüuzun, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar, koronavirüse yenik düşen meslektaşları ebe Duygu Ömrüuzun'un acısını yaşıyor. Ömrüuzun'un bebeğini kucağına almayı çok istediğini anlatan mesai arkadaşları, kendisinden geri kalan yastığını, görev yaptığı servisin başköşesinde saklıyor.

'SAMİMİ ARKADAŞIMIZDI'

Duygu Ömrüuzun'un mesai arkadaşı, Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi Sinem Yılmaz, "Duygu ile bir dönem beraber çalıştık. Bu zaman zarfında zaten Covid sürecinde de yine birlikteydik. Kendisi güzel, samimi, iyi bir arkadaşımızdı. Onu kaybetmenin acısını yaşadık. Hepimiz ekip olarak bir aile gibiydik. Kendisi hamilelik süreci geçiriyordu. Her insanın bir hayali vardır; onun da bebeğini kucağına almak, tek hayaliydi. Çok üzüldük. En son görüşmemizde buraya çocuğu kucağında gelmek istediğini söylüyordu? diye konuştu.

Hemşire Yasemin Şahinöz ise 'Duygu'dan bize kalan tek hatıra bu yastık. Duygu, çok güler yüzlü, çok sempatik bir arkadaşımızdı. Hiçbir zaman Duygu'nun böyle bir şeyle karşılaşacağını düşünmedik. Hep beraber bebeğini kucağına almasını hayal ediyorduk. Ondan geri kalan yastığı hatıra olarak odamızda duruyor" dedi.

'ÇOK ÜZÜLDÜK'

Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de "Maalesef meslektaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Kendi hamileyken idari izine ayrılıp gittiği ailesinin yanında koronavirüse yakalandı. Yoğun bakım ve entübe süreci gelişiyor. Bebeği sezaryenle alındı. Bebeğinin durumunun iyi olduğunu öğrendik. Sağlık camiası olarak çok üzüldük. Covid hastalığına maalesef bir şehit daha vermiş olduk. Bu hastalık yaşlı, genç, sağlık personeli dinlemiyor. Bu bizim için bir travma oldu, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah çocukları sağlıklı uzun ömürler sürer? diye konuştu.

Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ
Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ

Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı 12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız 11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti 11:49 Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti 11:36 Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor 11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar 11:19 Halk arasında şifalı sanılıyor ama hastalık yayıyor! İnsanlar mikroplu su için Muş'a akın ediyorlar
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı 10:57 Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim 10:35 Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim

Son Dakika Haberleri
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı
11:36 Şanlıurfa'da şaşkınlık yaratan hırsızlık! Mağaza önünde duran cansız mankeni alıp gitti
11:29 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler
11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
11:22 Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı
11:19 EGM'den Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili duygulandıran belgesel
11:03 Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'i tehdit ettiği iddia edildi
Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik         
12:05
Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu         
11:55
İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı         
11:52
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam         
11:45
Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler         
11:30
Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den cevap: Denizaltıdan balistik füze fırlatıldı         
11:22
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar         
11:07
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor         
10:49
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor         
09:45
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 12:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DUYGU EBE, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYI HAYAL EDİYORMUŞ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement