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KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI - Son Dakika

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI

16.02.2022 16:31

KONYA'da, koronavirüsten hayatını kaybeden Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Sami Oflaz (34), tabutunun üzerine taraftarı olduğu Beşiktaş forması koyulduktan sonra kılanan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

KONYA'da, koronavirüsten hayatını kaybeden Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Sami Oflaz (34), tabutunun üzerine taraftarı olduğu Beşiktaş forması koyulduktan sonra kılanan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kulu Devlet Hastanesi Kalite Yönetimi biriminde 5 yıldır görev yapan, 1 çocuk babası hemşire Sami Oflaz'ın, yaklaşık 10 gün önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Oflaz, durumunun ağırlaşması üzerine Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oflaz, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Oflaz'ın cenazesi bugün, Hacı Veyis Camisi'ne getirildi. Arkadaşları, Oflaz'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması koydu. Sami Oflaz'ın eşi Cansu Oflaz, çocuğunu kucağından bırakmadığı cenazede, gözlerini tabuttan ayırmadı. Oflaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI

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Devlet Hastanesi, Beşiktaş, Cenaze, Kulu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ERKEK HEMŞİRE, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI - Son Dakika
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