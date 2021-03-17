Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi - Son Dakika

Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi

17.03.2021 15:20
Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi, System.String[]

Son dakika haber... İSTANBUL'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu (54), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu (54), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Ergenoğlu'nun cenazesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden emekli babası Prof. Dr. Fuat Ergenoğlu'nun kendisi için ayrılan Üniversite Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan ve ardından özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, 15 Mart'ta hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Ergenoğlu'nun cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi. Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu için sabah saatlerinde eğitimini tamamladığı Çukurova Üniversitesi'nin Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Ergenoğlu'nun annesi Ayfer (81) ve babası Fuat Ergenoğlu (84) cenaze boyunca gözyaşı dökerken, meslektaşları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Ergenoğlu'nun cenazesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden emekli babası Prof. Dr. Fuat Ergenoğlu'nun isteği üzerine kendisi için ayrılan mezarlığa defnedildi.

'BENİM YAVRUM HERKESE DOKUNDU'Cenaze töreninde duygularını dile getiren anne Ayfer Ergenoğlu, kimsenin evlat acısı yaşamasını istemediğini bunun dayanılmaz olduğunu söyledi. Gözyaşları içinde konuşan Ergenoğlu, "Allah kimselere evlat acısı vermesin. Bittim ben. Sıra benimdi, ona nasıl sıra geldi. Dayanılmaz bir acı. Nur gibi bir çocuktu, herkese dokundu benim yavrum. Kimselere bir şey yapmadı, hasta kurbanı oldu" dedi.Oğlunun ömrünün baharında hayattan koptuğunu belirten baba Fuat Ergenoğlu ise "Bunca sene uğraştı, didindi, tam vatanına, evlatlarına faydalı olacak bir dönemde gitti. Onlar kahraman ama bunu bilen yok" diye konuştu.MASKE UYARISI YAPMIŞTI

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, 14 Eylül 2020'de sosyal medya hesabında maske uyarısında bulunmuş ve yaptığı paylaşımda "Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes her koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" ifadelerine yer vermişti.


Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi
Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi
Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi
Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi
Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi
Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi
Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi
Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi
Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi
Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi

Çukurova Üniversitesi, Mehmet Ümit, Adana, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Apple, Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı gerekçesiyle Çinli tedarikçisiyle çalışmasını sonlandırdı Dünya devleri maaşını ödemekte zorlanacakları için, Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağı iddia edildi ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı
Son Dakika! Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55 oldu Son Dakika! Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55 oldu         
15:18
Dünyada bir ilk! Koronavirüs aşısı olan annenin bebeği virüse karşı antikorlara sahip olarak doğdu Dünyada bir ilk! Koronavirüs aşısı olan annenin bebeği virüse karşı antikorlara sahip olarak doğdu         
15:00
Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi         
14:29
Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor         
14:16
İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı         
14:04
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı         
13:35
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hakan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, "Net konuşuyorum" diyerek Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı         
22:47
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 15:33:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei