Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Dün akşam test sonucunun negatife döndüğünü duyuran Erdoğan, bugün karantina sonrası ilk kez dışarıya çıktı. Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne giden Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SÜRECİ RAHAT ATLATTIM"

Sağlık durumunun iyi olduğu belirten Erdoğan, "Bu süreç içerisinde ne kırgınlık, ne yorgunluk, ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm. Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum. 4-5 gün içerisinde negatife döndüm. Bugün de cuma ile birlikte halkımla buluşayım istedim." dedi.

Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında da konuşan Erdoğan, "Emine Hanım benden 1 gün sonra pozitif çıktı. Henüz eşim atlatmadı, tedbirler devam ediyor. Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım, BAE'ye birlikte gitmemiz gerekiyor. Eşim beni yalnız bırakmaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisi için edilen dualara teşekkür eden Erdoğan, "400'e yakın mesaj vardı. Onları gözden geçirdim. Onlara geri dönüş yapacağım. Dünya liderlerinden de geçmiş olsun mesajları vardı. Bugün bin Hatmi Şerif'in indirilmesi de bizim için ayrı bir güç oldu." diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİREMEYECEĞİZ"

Gündemdeki konulara ve ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkartmak gerekiyor. Vatandaşlarımıza her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz."