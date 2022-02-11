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Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti - Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti

11.02.2022 15:05

Son dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün karantina sonrasında ilk kez kameralar karşısına çıktı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4-5 gün içerisinde negatife döndüm. Çok rahat atlattım, aşının faydası oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Dün akşam test sonucunun negatife döndüğünü duyuran Erdoğan, bugün karantina sonrası ilk kez dışarıya çıktı. Cuma namazı için Çamlıca Camii'ne giden Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SÜRECİ RAHAT ATLATTIM"

Sağlık durumunun iyi olduğu belirten Erdoğan, "Bu süreç içerisinde ne kırgınlık, ne yorgunluk, ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm. Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum. 4-5 gün içerisinde negatife döndüm. Bugün de cuma ile birlikte halkımla buluşayım istedim." dedi.

Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında da konuşan Erdoğan, "Emine Hanım benden 1 gün sonra pozitif çıktı. Henüz eşim atlatmadı, tedbirler devam ediyor. Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım, BAE'ye birlikte gitmemiz gerekiyor. Eşim beni yalnız bırakmaz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti! İşte ilk sözleri
Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisi için edilen dualara teşekkür eden Erdoğan, "400'e yakın mesaj vardı. Onları gözden geçirdim. Onlara geri dönüş yapacağım. Dünya liderlerinden de geçmiş olsun mesajları vardı. Bugün bin Hatmi Şerif'in indirilmesi de bizim için ayrı bir güç oldu." diye konuştu.

Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti! İşte ilk sözleri

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİREMEYECEĞİZ"

Gündemdeki konulara ve ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkartmak gerekiyor. Vatandaşlarımıza her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz."

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti - Son Dakika
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