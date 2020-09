DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

ÇEŞME'DE DAYAK YEDİĞİNİ SÖYLEYEN TOP MODEL, KOVİD 19'A YAKALANMIŞ

İZMİR'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de darp edildiği iddiasıyla gündeme gelen Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından kovid 19'a yakalandığını açıkladı.

Ukraynalı ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de 31 Temmuz'da gittiği beach club'ın otoparkında güvenlik görevlileri tarafından darbedildiği iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. Kyryliuk, darp edilmiş yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte bu haberi duyurdu. Bunun üzerine güvenlik güzleri Kyryliuk, erkek arkadaşı ve saldırıyı yapıtğı öne sürülen kişinin ifadesini aldı. Kyryliuk'ü darp ettiği öne sürülen güvenlik görevlisi ise iddiaları kabul etmedi. Kentte tatilini tamamlayan Kyryliuk ve erkek arkadaşı ise, Ukrayna'nın Kiev kentine döndü. Daria Kyryliuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kovid 19'a yakalandığını şu sözlerle açıkladı:

Koronavirüs erkek arkadaşımla beni geçmedi. 2 hafta boyunca İstanbul'da bir otelin izole katında oturarak mahsur kaldık. İnsanlarla temas kurmadık, çarşaflarımızı değiştirdik ve tek kullanımlık kaplarda kapının altına yiyecek getirdik. Çok şanslıydım çünkü hiçbir semptomum yoktu. Kokuları ayırt edebiliyordum, kendimi normal hissettim ve maksimum sıcaklık 37'ydi. Erkek arkadaşımın kötü sağlığı olmasaydı hasta olduğumu bile fark etmezdim. Neyse ki, her şey iyi bitti ve zaten Kiev'de evdeyim"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,

=========================

Koronavirüsü hiçe sayıp, kapalı devre TV sistemiyle tombala oynamışlar ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen tombala oynandığı tespit edilen eve baskın düzenledi. Baskında, tombala çekilişinin yapıldığı daireden karşı sokaktaki apart odasına kapalı devre televizyon sistemi kurulduğu belirlendi. Sosyal mesafeyi ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları tespit edilen 45 kişiye, toplam 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki dairede tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla daireye baskın yapan polis ekipleri, odada tombala malzemeleri ele geçirdi. Yapılan incelemede tombala oynanan odaya kapalı devre televizyon sistemi kurulduğu ve tombala oynayanların kamera sistemiyle karşı sokaktaki bir apart dairesinden izleyerek oyuna katıldığı ortaya çıktı.2 ODALI APARTTA 45 KİŞİ YAKALANDIPolis ekiplerince yapılan aramada, şüphelilerin karşı sokaktaki dairede saklandığı belirlendi. Çilingir yardımıyla apart daireye giren polis ekipleri, yere oturmuş vaziyette saklanmaya çalışan 45 kişiyi yakaladı. Apart dairelerde yapılan aramalarda 3 tombala makinesi, kamera cihazı, pompalı tüfek ve 4 adet fişek, tombala topları, çok sayıda tombala kartı, 80 adet 9mm tabanca mermisi, tombala çekilişini uzaktan gösteren kapalı devre düzeneği ve 9 adet televizyon ele geçirildi.45 KİŞİYE 196 BİN LİRA CEZAAsayiş Şubesi ekiplerince tombala oynarken yakalanan 45 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ve kumar oynamak suçundan da bin 225'şer lira olmak üzere toplamda 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tombala baskını yapılan apart-Ele geçirilen tombala malzeleri-Kamera sistemli tombala-Bulunan pompalı tüfek-Ele geçirilen TV'ler-Yakalanan şüpheliler-Apart odaya saklananlar-Şüphelilerin aparttan çıkışları-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

==========================

Öğrencilere 'Amasya elması' desteği

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere 40 dakikalık teneffüs müjdesinin ardından Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, 81 ilde 81 okula 'Amasya elması' göndererek, öğrencilere destek oldu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerin okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika olacağı açıklamasının ardından, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 81 ildeki 81 okula Amasya elması gönderme kararı aldı. Elmalar, düzenlenen törenle okullara gönderildi.Başkan Mehmet Sarı, öğrencilere destek olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, "Bununla birlikte çeşitli vilayetlerden belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımız da destek verdiler. Bizde Bakanımıza destek vermek ve öğrencilerimizin özlemlerine ortak olmak amacıyla 81 ilde 81 okulumuza ve bakanlığımıza 'Amasya elması bizden' sözünü verdik. Bu manada da sözümüzün gereği olan icraatımızı bugün gerçekleştiriyoruz. Tabi bu bir çözüm değil, bu bir paylaşmaktır. Yani dertlere ortak olmaktır. Bazı hassasiyetler vardır ki sadece gönüller ile olur. Bizde gönülden 81 vilayetimiz ile tüm duygularımızı paylaşıyor ve 81 vilayetimize Amasya'mızın adını taşıyan elmalarımızı gönderiyoruz. Bu 81 vilayetimize Amasya'dan sağlık, sıhhat dilemek ve selam göndermektirö dedi.'HIZLI BİR ŞEKİLDE KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK'Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun ise, "Salgın süreci tüm dünyayı olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde bu süreç eğitim-öğretimden tutun, diğer sosyal alanları da olumsuz etkiledi. Milli Eğitim Bakanlığımız olarak sürecin başından itibaren dünyada en az etkilenen ülkelerden bir tanesiyiz. Özellikle EBA üzerinden uzaktan eğitim ile birlikte öğrencilerimiz derslerinden hiçbir zaman geri kalmadılar. Mart sürecinden sonra hızlı bir şekilde bakanlık olarak kendimizi geliştirdik. ve yeni eğitim-öğretim yılına daha hazırlıklı bir şekilde giriyoruz. 81 ilden bizlere de hediyeler geliyor. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sarı beye bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Konuşmaların ardından elmalar yola çıktı.