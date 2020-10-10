Son dakika! Koronavirüsü semptomsuz geçiren doktor, plazma bağışladı - Son Dakika

Son dakika! Koronavirüsü semptomsuz geçiren doktor, plazma bağışladı

10.10.2020 08:48
Son dakika! Koronavirüsü semptomsuz geçiren doktor, plazma bağışladı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'nde görev yapan Dr. Özgür Bakan, 1 ay önce yaptırdığı antikor testi sonucunda koronavirüsü atlattığını öğrendikten sonra, iyileşmeyi bekleyen Covid-19 hastaları için immün plazma bağışında bulundu.

İZMİR'de Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'nde görev yapan Dr. Özgür Bakan, 1 ay önce yaptırdığı antikor testi sonucunda koronavirüsü atlattığını öğrendikten sonra, iyileşmeyi bekleyen Covid-19 hastaları için immün plazma bağışında bulundu. Bakan, virüsü atlatmış herkesin 8 kez bağış yapıp, 16 kişiye şifa olabileceğine söyledi.

İzmir'de Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'nde 10 yıldır görev yapan Dr. Özgür Bakan (38), 1 ay önce yaptırdığı antikor testi sonucunda Covid-19 geçirdiğini öğrendi. Kızılay'ın kan ve plazma bağışı servisinde görev yapan Dr. Bakan, hastalığı semptomsuz geçirdiği için şaşkınlık yaşadı. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi olmak için plazma bağışı bekleyen koronavirüs hastalarının ve yakınlarının mücadelesinden etkilenen Dr. Bakan, Türk Kızılay'a bağışçı olmak için başvurdu. Antikor testinden 28 gün sonra ilk bağışını yapan Dr. Bakan, virüsü atlatmış herkesin 8 kez bağış yaparak, 16 kişiye şifa olabileceğine söyledi. Dr. Bakan, "Plazma miktarı maalesef ihtiyacı karşılamıyor. Sürekli olarak koronavirüsü atlatmış kişilere bağış için davetlerde bulunuyoruz. Ama ne yazık ki istediğimiz kadar plazma bağışçısı toplayamıyoruz. Kimisi bağış yaparsa antikoru azalır diye korkuyor, kimisi canının yanacağını düşünüyor. Fakat böyle bir durum söz konusu değil. Can acıtan bir işlem değil, antikorlarda gerileme olmuyor" diye konuştu.

'PLAZMA BAĞIŞI BİZİM İNSANLIK GÖREVİMİZ'Koronavirüsü ayakta geçirdiğini ve hiçbir şikayeti olmadığını aktaran Dr. Bakan, "Plazma bağışı vücudu rahatlatan bir işlem. 3 ay içinde 8 defa plazma bağışı yapabiliyorsunuz. Vücut yeniden üretiyor, günlük işlerinizde sıkıntı yaşamıyorsunuz. İhtiyaç olarak kan bağışının bile önüne geçebilecek durumda. Talepler fazla ama bağışçımız az. Normalde kan ve trombosit bağışçısıyım. Plazma bağışı yapmamın en büyük nedenlerinden biri de bize hasta yakınlarının çok fazla müracaat etmesi. 28 günün sonunda şartların uyduğu ilk gün itibarıyla bağış yaptım. Diğer insanlardan da bu şekilde duyarlı olmalarını bekliyorum. Plazma bağışçısı olmak bizim insanlık görevimiz. İhtiyaç ne yazık ki azalmıyor, tersine artıyor. Hepimizin başına gelebilir" dedi.'BEN HİSSETMEDİM, ÇEVREMDEKİLERDEN BAZILARI SIKINTILI GEÇİRDİ'

Karantinaya alındığını ve sonrasında yapılan antikor testi sonucunda virüsü geçirdiği ortaya çıkan Yunus Emre Göktaş ise, "Çevremdeki arkadaşlarımda vardı. Ben geçirdiğimi anlamadım. Kimse kendine güvenmesin. Anneniz, babanız, çocuklarınız hiç hissetmeden atlatıyor olabilir. Size geçirebilir. Çevremde bazı insanların sıkıntılı şekilde hastalığı geçirdiğini gördüm. Yakın bir dostumun annesini kaybettik. İmkanı olan arkadaşlar lütfen bağış yapıp toplum sağlığına katkı sağlasın" diye konuştu.


Son dakika! Koronavirüsü semptomsuz geçiren doktor, plazma bağışladı
Son dakika! Koronavirüsü semptomsuz geçiren doktor, plazma bağışladı
Son dakika! Koronavirüsü semptomsuz geçiren doktor, plazma bağışladı
Son dakika! Koronavirüsü semptomsuz geçiren doktor, plazma bağışladı

Koronavirüs, Kızılay, Bakan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Koronavirüsü semptomsuz geçiren doktor, plazma bağışladı - Son Dakika

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