Korona virüsü yenen Büyükkılıç: "Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi" - Son Dakika

Korona virüsü yenen Büyükkılıç: "Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi"

21.04.2021 14:42

Korona virüsü yenen Büyükkılıç: "Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi" Korona virüs tedavisi sona eren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Doktorlarımızın tavsiyelerini harfiyen uyguladım" Korona virüs tedavisinin ardından virüsü yenerek görevinin başına...

Korona virüsü yenen Büyükkılıç: "Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi"

Korona virüs tedavisi sona eren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

"Doktorlarımızın tavsiyelerini harfiyen uyguladım"

KAYSERİ - Korona virüs tedavisinin ardından virüsü yenerek görevinin başına dönen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tedavi sürecinde doktorların tavsiyelerine harfiyen uyduğunu söyleyerek, "Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi" dedi.

Bir toplantıya katılmak üzere Ankara'ya giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptırdığı testin ardından korona virüse yakalandığını öğrendi. Kayseri'ye gelerek karantinaya alınan Başkan Büyükkılıç, 10 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek yeniden görevinin başına döndü. 10 günlük süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan Büyükkılıç, "Öncelikle Allah'a şükrediyorum, sağlığımıza kavuştuk. Sağlık çalışanlarımıza, her kademedeki canlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri'mize şehir hastanesi gibi bir değer kazandıran Cumhurbaşkanımızı da unutmak istemiyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Biz şehir hastanesini bir doktor olarak her zaman anlatıyorduk ama işin içinden, başından geçen birisi olarak oradaki yaklaşımları, çalışan kardeşlerimizin bizlere ve vatandaşlarımıza olan ilgilerini görünce olayın çok daha iyi ve ileri düzeyde olduğunu gördüm" dedi.

"Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi"

Aşı ve korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili spekülasyon yapıldığını kaydeden Büyükkılıç, "Her iki doz aşıyı da olmuş bir doktor başkan olarak buna rağmen bu süreçte pozitif olunca Ankara'daki toplantıdan sonra 10 günlük karantina ve tedaviye alındım. Başta Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami hocamın ve diğer doktorlarımızın tavsiyelerini harfiyen uyguladım. Her şeyden önce hasta hekime teslim olacak. Sonuç almak istiyorsa yorum yapmayacak ve tavsiyelerini uygulayacak. Öbür türlü vesvese ve dedikodularla, 'ilacı alırsan şöyle olur', 'aşıyı vurulursan şöyle olur' gibi spekülasyonlar ile bir yere varılmayacağını hepimizin bilmiş ve görmüş olması lazım. İnanıyorum ki, Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi . O açıdan tedbir bağlamında biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Biz üzerimize düşeni yaptık, süreci de çok makul şekilde atlattık. Allah daraltmadı ve bunaltmadı. Ümmetin, milletin ve hemşerilerimizin duaları ile çok şükür görevimizin başına da döndük" ifadelerini kullandı.

"Bu işin şakası yok"

Kayseri'de vaka sayılarında artış olduğunu dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Gerek ülkemizde gerekse Kayseri'mizde vaka sayısında bir artış söz konusudur. Bunun saklanacak bir yanı yok. Zaten şeffaf bir şekilde hükümetimiz gerekli açıklamaları yapıyor. Bu süreçte biz sağlık çalışanlarımızı seviyorsak, onların yükünü azaltmamız, artırmamamız lazım. Bu da vaka sayısını aşağıya çekmekle olur. Bunun için gerekli önlemlere uyacağız ve bir araya gelmemeye özen göstereceğiz. Bunun için yok evde mantı sıkıyorduk, yok dostluklarımızı yad ediyorduk gibi anlayışları bir süreliğine geride bırakmamız lazım. Ramazan'ın ruhunda arınma vardır, kul hakkı vardır, dayanışma vardır. Bu dayanışma bugün birbirimize virüsü bulaştırmamakla olacak. Bununla beraber hepimiz rahat ederiz ve normalleşmeye doğru döneriz. Bütün önlemlere ve bütün aşılara demek ki bize de geldiğine göre bu işin şakası yok. İnşallah tedbirleri alacağız ve önümüze bakacağız. Aşı konusunda da mutlaka aşıların yapılmasını sağlamalıyız. Aşıyla ve ilaçlarla ilgili yoruma gerek yok."

Korona virüsü yenen Büyükkılıç: Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi
Korona virüsü yenen Büyükkılıç: Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi
Korona virüsü yenen Büyükkılıç: Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi
Korona virüsü yenen Büyükkılıç: Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi
Korona virüsü yenen Büyükkılıç: Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi
Korona virüsü yenen Büyükkılıç: Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsü yenen Büyükkılıç: 'Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı Son Dakika! Erdoğan'a Menderes benzetmesi yapan CHP'li Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Milan, Milan, "Süper Lig'den çekiliyoruz ama yeni oluşumun hazırlığındayız" bildirisiyle bir kaos ateşi daha yaktı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Memur-Sen emekli ikramiyelerine zam istedi Memur-Sen emekli ikramiyelerine zam istedi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, rakiplerini şike yapmakla suçladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, rakiplerini şike yapmakla suçladı         
15:28
İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı         
15:10
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu         
14:37
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi         
14:03
Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı         
13:27
Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber         
13:07
Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi         
12:34
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin         
10:29
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 15:35:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü yenen Büyükkılıç: "Aşılar yapılmamış olsaydı süreç böyle seyretmeyebilirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei