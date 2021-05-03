Son dakika... Koronavirüsü yenen sağlık personeli Didem'den 'Aşı olun' çağrısı - Son Dakika

İZMİR'de, koronavirüsü yenen acil tıp teknisyeni Didem Arabacı (34), son günlerdeki vaka artışına dikkat çekip, "Mesafe ve maske diyorum. Artık çift maskeye geçmemiz gerekiyor. Herkes dikkat etmeli. Aşımı oldum. Herkese de tavsiye ediyorum" dedi.

Çeşme 2 No'lu Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli acil tıp teknisyeni Didem Arabacı, geçen yıl kasım ayında koronavirüse yakalandı. Arabacı, evde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Didem Arabacı, "Hastalık ben de halsizlikle başladı. Daha sonra baş, sırt ve eklem ağrılarıyla sürdü. Ardından nefes darlığı başladı. Neyse ki hastaneye yatacak kadar ilerlemedi. Görevli olduğum müdürlüğüme durumumu bildirdim. Onlar yardımcı oldular. Testlerim yapıldı. Evde o dönemi istirahat yaparak geçirdim. Aşırı yorgunluk hali vardı. Bir şey yapacaksam 3 defa dinlenmek zorunda kaldım. Hastaneyle gitme gereksinimi duymadım. Biraz nefes darlığım vardı ama evde atlatabileceğimi düşündüğüm için hastaneye gitmedim" dedi.

'ACABA DÜZELECEK MİYİM DİYE DÜŞÜNÜYORSUNUZCovid-19'a yakalandığı zaman tedirginlik yaşadığını belirten Arabacı, başına ne geleceğini bilmediği için endişelendiğini ifade edip, "Acaba düzelmeyecek mi diye düşünüyorsunuz. Ama çok şükür düzeliyor. Acaba ben de nasıl bir etkisi kalacak onları düşünüyorsunuz. En zor kısmı 2 gündü. Ondan sonra daha hafif geçirmeye başladım" diye konuştu.'ARTIK ÇİFT MASKEYE GEÇİLMELİ'Şimdilerde 2 aylık hamile olan Didem Arabacı, "Kontrollerim normal çıktı. İnşallah karnımdaki bebeğime ilerleyen dönemde bir etkisi olmaz" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Didem Arabacı, "Mesafe ve maske diyorum. Artık çift maskeye geçmemiz gerekiyor. Marketlerde bile elimize yüzümüze dikkat etmemiz gerekiyor. Bu virüs kolay kolay atlatılmıyor. Herkes dikkat etmeli. Ben, aşımı oldum. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.