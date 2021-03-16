Son dakika: Koronavirüsün Güney Afrika mutasyonuna, Rusya'da da rastlandı

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyona uğramış türüne Rusya'da da rastlandı.

Koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyona uğramış türleri, endişe yaratmaya devam ediyor. Rusya'da koronavirüs nedeniyle vaka sayıları artarken, üllkede Güney Afrika mutasyonuna rastlandığı açıklandı. Açıklama, Rusya Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Refahı için Federal Gözetim Servisi'nden geldi. Rusya Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Refahı için Federal Gözetim Servisi'nden yapılan açıklamada, koronavirüsün Güney Afrika mutasyonunun ülkede görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İngiltere varyantına bağlı 28 ve Güney Afrika varyantına bağlı 2 vaka tespit edildi ve Brezilya varyantı bulunamadı" denildi. Öte yandan, bilim insanları Brezilya varyantına P.1, İngiltere varyantına B.1.1.7, Güney Afrika varyantına da B.1.351 diyor.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da son açıklanan verilere göre toplam vaka sayısı 4 milyon 400 bin 45'e, toplam can kaybı ise 92 bin 494'e ulaştı. Ülkede toplamda 4 milyon 3 bin 576 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 303 bin 975 de aktif vaka olduğu bildirildi.