Son dakika! Koronavirüsün mutasyonlu hali İsrail'de de görüldü

İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01), İsrail'de de ortaya çıktı. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, "Birkaç dakika öncesine kadar iyimserdik" diyerek, 4 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01) Avrupa alarma geçti ve birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, "Birkaç dakika öncesine kadar iyimserdik. Artık değiliz. Bu bilgi birkaç dakika önce laboratuvarlarımızdan geldi" diyerek mutasyonlu koronavirüs vakalarının İsrail'de de görüldüğünü duyurdu. İsrail medyası, 4 kişide mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiğini bunların 3'ünün İngiltere'den geldiğini bildirdi.