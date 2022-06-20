Son dakika: Korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika: Korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

20.06.2022 11:38

Son dakika haberler... Korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Korsan taksici gözaltına alınırken, polis ekipleri kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattıİSTANBUL İstanbul Avcılar'da kırmızı ışıkta duran korsan taksideki şahsın ölümüyle...

Korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Korsan taksici gözaltına alınırken, polis ekipleri kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı

İSTANBUL İstanbul Avcılar'da kırmızı ışıkta duran korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araçtan inen 3 kişiden 2'sinin trafikteki başka bir otomobile doğru ateş açtıkları görülüyor. Korsan taksici gözaltına alınırken, polis ekipleri kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Dün saat 15.30 sıralarında Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda yaşanan olayda 34 FP 8661 plakalı araç trafik nedeniyle yolda durduğu sırada arkada duran 34 JD 6317 plakalı araçtan inen 3 kişiden silahlı olan Doğuş ve Arda D., yolcu koltuğunda oturan 46 yaşındaki Oğuz Bora Tunç'a ateş açmıştı. 100 lira karşılığında korsan taksiye binen ve saldırı sonucu yaralanan Oğuz Bora Tunç olayın yaşandığı yerde bulunan özel hastaneye kaldırılmış, Tunç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. 46 yaşındaki adamı hastaneye getiren ve korsan taksi sürücüsü olduğunu söyleyen Yusuf E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldikleri araçla kaçan 14 suç kaydı olan Doğuş D., 6 suç kaydı olan Arda D., Özkan K. ve F.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir araçtan inerek hedef aldıkları beyaz otomobile doğru koşan 3 kişiden 2'sinin ateş açtıkları görülüyor. Ardından saldırganların geldikleri araca binerek kaçtıkları da görüntülerde yer alıyor.

Olayın detayları da ortaya çıktı

100 lira karşılığında korsan taksiye bindiği öğrenilen Tunç, saldırının ardından hastaneye sürücü Yusuf E. tarafından götürüldü. Sürücü Yusuf E. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, saldırganlardan Arda D.'nin hastane çevresinde tur attığı ve Tunç'un ölüp ölmediğini öğrenmeye çalıştığı iddia edildi. Öte yandan saldırıda kullanılan araç ise, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Mahir Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Olayla ilgili konuşan esnaf İzzet Saygın, " Olay sırasında ben camiye namaz kılmaya gitmiştim. Geldiğimde polis ve olay yeri inceleme ekipleri vardı. Etrafa sorduğumda arkadaşlarım 'Burada bir silahlı olmuş.' dedi. Etrafta kimse yoktu. Sadece polisler olay yeri inceleme çalışmasını yaptılar ve gittiler. Şahıslar kaçmışlar, o arada polis onları yakalamamış. Sonradan bir kişinin öldüğünü internetten duyduk" dedi.

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Kaynak: İHA

Tragger, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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