Son dakika: KORUMA ALTINDAKİ METRUK GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika
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Son dakika: KORUMA ALTINDAKİ METRUK GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

15.04.2022 13:58

Son dakika gündem haberi: Antalya'da koruma altında bulunan metruk gecekonduda çıkan yangın korkuttu.

Antalya'da koruma altında bulunan metruk gecekonduda çıkan yangın korkuttu. Mahalle muhtarı Halil Ay, Artık bu yangınların bitmesini istiyoruz. Bu yerlerin kaldırılmasını, temizlenmesini istiyoruz dedi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Haşim İşcan mahallesi 1300 sokak üzerinde yer alan metruk gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinleri yangından dolayı sokağa inerken, ihbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen ekipler yangına hemen müdahale ederken yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

'BU BİNALARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Yangını haber alarak bölgeye gelen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, yangınlara artık şaşırmadıklarını söyledi. Muhtar Ay, Bu tarz binalar temizlenmediği sürece biz çok yangınla karşılaşırız. Artık bu yangınların bitmesini istiyoruz. Bu yerlerin kaldırılmasını, temizlenmesini istiyoruz. Bu metruk evlerden bıktık. Giren çıkan belli değil. Bu evlere ya sahip çıkılsın ya da sahiplerine bir yaptırım yapılsın. Böylece evleri bırakıp gidiyorlar. Derdini de mahalleli çekiyor. 13- 14 metruk ev daha var. Burası Antalya'nın göbeği, turistler gezdiği zaman biz utanıyoruz. Biran önce bu binaların kaldırılmasını istiyoruz dedi.

Son dakika: KORUMA ALTINDAKİ METRUK GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika: KORUMA ALTINDAKİ METRUK GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika: KORUMA ALTINDAKİ METRUK GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

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Haşim İşcan, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KORUMA ALTINDAKİ METRUK GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika


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