Son dakika: Kösedağ Savaşı şehitleri için Sivas'ta anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika: Kösedağ Savaşı şehitleri için Sivas'ta anma programı düzenlendi

17.07.2022 10:37
Son dakika: Kösedağ Savaşı şehitleri için Sivas'ta anma programı düzenlendi

Son dakika haberi: Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılında çıkan Kösedağ Savaşı'nda şehit düşenler, Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılında çıkan Kösedağ Savaşı'nda şehit düşenler, Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Çataloluk Köyü Muhtarlığı tarafından Haklıyurt Yayla mevkisinde düzenlenen programda dua edildikten sonra kurban kesildi.

Program, Kösedağ'ın zirvesinde bulunan Köse Süleyman türbesinde devam etti.

Burada açıklama yapan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçe halkının vatan için canlarını feda eden şehitleri unutmadığını belirterek, "Her yıl temmuzun üçüncü haftasında buraya gelerek 1243 yılında meydana gelen Kösedağ Savaşı'nda şehit olan askerlerimize dua ediyoruz. Türk milleti her zaman ayakta durmayı bildi. İşte burada da Kösedağ Savaşı'nda böyle bir acı olay yaşandı. Fakat bu millet o zaman da ayağa kalktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Kösedağ Savaşı şehitleri için Sivas'ta anma programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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