Son dakika: Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Rektör Tabakoğlu, Ankara teması öncesi Edirne'ye uğrayan Damka'yı makamında ağırladı.

Tabakoğlu ziyarette, Türkiye ve Kosova arasındaki tarihsel bağlara uygun iş birliklerine imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Eğitim ve sağlık alanlarındaki güçlü birliktelikleri yeni alanlarda yapılacak projelerle zenginleştireceklerini ifade eden Tabakoğlu, Türkiye'de en fazla Kosovalı öğrenciye eğitim veren yükseköğretim kurumu olmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Tabakoğlu, kardeş ülke olarak gördükleri Kosova ile ilişkileri her zaman yakın ve sıcak tutmak istediklerini belirterek, bu ilişkileri ileriye taşıyacak ziyaretlerinden dolayı Damka'ya teşekkür etti.

Damka, Kosova'ya ve Kosova halkına verdikleri destekten dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.

İş birlikleri ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da yer aldı.