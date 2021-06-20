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Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım - Son Dakika

Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım

20.06.2021 13:30
Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre KOSOVA Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım. Bir odaya girdiğinizde herkes UFO görmüş gibi bakıyor.

KOSOVA Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım. Bir odaya girdiğinizde herkes UFO görmüş gibi bakıyor. 'Burada ne yapıyorsunuz, ne işiniz var' diyorlar. Hem genç hem kadınsanız, sanki çifte günah işlemişsiniz gibi bakıyorlar" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Antalya Diplomasi Forumu'nun son günündeki etkinlikler kapsamında katılımcı gençlerle buluştu. Dünyanın en genç devlet başkanlarından olan 38 yaşındaki Osmani, tecrübelerini, yaşadıklarını ve önerilerini gençlere anlattı.

Ülkesinin Avrupa'nın en genç nüfuslarından birine sahip olduğunu belirten Osmani, "Ülkelerin, ekonomisini sürdürülebilir hale getirebilmesi için beşeri insan sermayesine, en başta da gençlere yatırım yapması gerekiyor. Çok genç bir nüfusa sahibiz. Ben dünyadaki en genç devlet başkanı unvanına sahip olabilirim ama kendi ülkemde en genç yaş sınıfına girmiyorum. Biz hem ekonomik hem diplomatik dünyada yaşlanan bir kıtayız. Genç bir aktivist olarak 22 yıl önce siyasete başladım. Mutlaka sabırlı olmamız gerekiyor. Siyasette 'etik bir kenarda kalsın' diyebilirler. Buna inanmayın siz doğru ve etik bildiğinizi uygulamaya devam edin" dedi.'İŞGAL ALTINDA YAŞAMIŞ ÜLKENİN ÇOCUKLARIYIZ'Ülkesinin uzun yıllar işgal altında olduğunu söyleyen Osmani, "Mutlaka kararları etkilemenin yolunu stratejik şekilde bulmanız gerekiyor. Yüzüne kapanan kapılar olabilir ama her daim sizin için açılacak kapılar olabilir. Gençlerin bütün bunlar içerisinde bir anlam bulması da zor olabiliyor. Biz uzun yıllar işgal altında yaşamış ülkenin çocuklarıyız. En temel haklarımız her gün ihlal edildi. Okula gitmek hayatınız tehlikeye atmak anlamına geliyordu. Bu yüzden okula gitmek, kendi ülkemin tarihini öğrenmek o kadar büyük bir şeydi ki bizim için" diye konuştu.'GENÇ KADIN POLİTİKACI OLARAK ÇOK ZORLUK YAŞADIM'Kosova'nın uluslararası alanda güçlenmesini de sağladıklarını belirten Osmani, "Bu yolda çok büyük zorluklarla karşılaştım. Özellikle genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım. Bir odaya girdiğinizde herkes UFO görmüş gibi bakıyor. 'Burada ne yapıyorsunuz, ne işiniz var' diyorlar. Hem genç hem kadınsanız, sanki çifte günah işlemişsiniz gibi bakıyorlar. Burada kendiniz için değil, sizden sonra gelen gençler için mücadele ediyorsunuz. Siz önemli bir miras bırakacaksınız. Küçük bir taşı bile alıp kaldırabilirseniz sizden sonra gelenlerin bir sorunla karşılaşmasını engelleyeceksiniz. Siz olmadan bu başarılamaz" dedi.'ÜLKENİZİ YENİDEN İNŞA ETMEK BENZERSİZ BİR DENEYİM'Gençlerin eğitimlerini asla geri planda bırakmaması gerektiğini söyleyen Osmani, "Benim daha çok odaklandığım dış politikaydı ama daha çok odaklandığım şey eğitimdi. Seçtiğiniz alanda uzmanlaşmaya gayret edin. Sizin ekonomik bağımsızlığa sahip olmanız gerekiyor. 2 yıl önce doktora tezimi teslim ettim. Bu sırada da milletvekilliği görevim devam ediyordu. Benim eski profesörüm cumhurbaşkanı oldu ve kabinesinde ben yer aldım. Ben de orada ilk bağımsızlık deklarasyonunun hazırlanmasında yer aldım. Ülkemizde daha önce olmayan kurumların oluşturulmasında yer aldım. Ülkenizi yeniden inşa ediyorsanız bu gerçekten benzersiz bir deneyim" diye konuştu.EN GENÇTEN EN ÇOK OY ALAN POLİTİKACIYAGençlerin ilkeleri yönünde hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapan Osmani, "Ben en genç politikacıydım buradan Kosova'da en fazla oy alan politikacıya dönüştüm. Bunu yapmak kolay değil. İnandığınız bütün ilkeler ihlal ediliyorsa ilkeleriniz ile bir isme sadık kalma arasında tercih yapmanız gerekirse ilkelerinizi tercih etmeniz gerekiyor. Kosova'nın tanınma sürecinde çabalar gösterdim. Hiç kolay bir süreç değildi. Afrika kıtasında ekonomik işbirliğinden bahsediyorsunuz belki ama o insanların akıllarında yer eden tek bir şey vardı. Benim halkımın bağımsız olma isteği, kaderlerini tayin etme isteği tüm ülkelerin bu yoldan geçtiği için en önemli mesajımız oldu" dedi.'PANDEMİ SONRASI KADIN VE GENÇLERİN POTANSİYELLERİNİ KULLANMALIYIZ'Pandemi sonrasında ülkelerin artık eskisi gibi olmayacağını düşündüğünü söyleyen Osmani, "Pandemi insanlık ve toplumsal olarak birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Bizim yeni mekanizmalara ihtiyacımız olduğunu da gösterdi. Salgın toplumda adaletsizliklerin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Pandemi, engelli çocukların ne kadar dezavantajlı durumda olduğunu, aile içi şiddetin nasıl arttığını gösterdi. Pandemi sonrasında kadın ve gençlerin potansiyellerini kullanmamız lazım. Kadınları işgücünde istihdam etmeyerek dünya aslında ekonomik olarak milyarlarca lira kaybediyor" dedi.

Osmani konuşmasının ardından etkinliğe katılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım
Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım
Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım
Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Genç bir kadın politikacı olarak çok zorluklarla karşılaştım - Son Dakika


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