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Meclis oturumu
Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin konuşması Kosova Meclisinde yapılan oylamada, Sırbistan'ın 16 Ocak'ta gerçekleştireceği anayasa değişikliği referandumunun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen meclis kararı onaylandı. 120 koltuklu mecliste 76 milletvekili evet oyu kullanırken, hayır ve çekimser oy kullanılmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kosova Meclisi, Sırbistan'daki referandumun Kosova'da da yapılabilmesini engelleyen kararı onayladı - Son Dakika