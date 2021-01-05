Kosova meclisi, yurtdışına asker gönderilmesine izin veren teskereyi onayladı - Son Dakika

Kosova meclisi yurt dışına asker göndermesine izin veren teskereyi onayladı.

Kosova meclisi, olağanüstü toplanarak Kosova Güvenlik Kuvvetleri (FSK) birliklerinin barışı koruma misyonunda yer alabilmek için ABD'nin Iowa Eyaleti'ne gönderilmesine izin veren teskereyi onayladı. Teskere, 93 evet oyu ile meclisten geçti. Teskere, FSK'nin ABD birlikleriyle birlikte yurtdışında barış korunma görevlerine gönderilmesine izin veriyor.

Tarihi olarak nitelendirilen oylama öncesinde milletvekillerine hitap eden Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Kosova hükümetinin KSF'yi Iowa'ya göndermek için tüm usul ve hukuki işlemleri üstlendiğini belirtti. Kosova hükümetinin yasal gereklilikleri uyarınca kararını Kosova meclisine gönderdiğini kaydeden Hoti, "Bugün hep birlikte, üzerimize düşen sorumluluklarımızı üstlenebileceğimizi dünya dostları önünde tasdik etmeye davet ediyorum. Bu öneriye oy vererek, Kosova Cumhuriyeti'nin uluslararası güvenliği yolunda yeni ve son derece önemli bir sayfa yazacaksınız" dedi.

Başbakan Hoti, Kosova halkının da barışı koruma misyonlarının önemini anladığını vurguladı.

Savunma Bakanı Anton Quni de oylamadan önce yaptığı açıklamada, ABD'nin barışı koruma misyonlarında FSK ile işbirliği talebine övgüde bulundu.

(Ercan Kasap/İHA)