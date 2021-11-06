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Son dakika... Kosta Rika, çocuklara Covid-19 aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu - Son Dakika

Son dakika... Kosta Rika, çocuklara Covid-19 aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu

06.11.2021 19:32
Son dakika... Kosta Rika, çocuklara Covid-19 aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu

Son dakika gündem haberi: Kosta Rika'da Covid-19 aşısı çocuklar için zorunlu hale getirilerek, temel çocukluk aşıları listesine dahil edileceği bildirildi.

Kosta Rika'da Covid-19 aşısı çocuklar için zorunlu hale getirilerek, temel çocukluk aşıları listesine dahil edileceği bildirildi. Böylece dünyada Covid-19 aşısını çocuklara zorunlu kılan ilk ülke Kosta Rika oldu.

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaşı birçok ülkede düşürülürken, ilk kez bir ülkede aşının çocuklar için zorunlu hale getirilmesi kararı alındı. Kosta Rika'da sağlık yetkilileri, Covid-19 aşısının çocuklar için zorunlu hale getirildiğini belirterek, aşının yasalarla çocuklara zorunlu kılınan diğer temel çocukluk aşıları listesine ekleneceğini duyurdu. Böylece Kosta Rika, dünyada Covid-19 aşısını çocuklar için zorunlu hale getiren ilk ülke oldu.

Kosta Rika yönetiminin, Mart 2022'den itibaren 12 yaş altındaki tüm çocukları aşılamaya başlamak üzere ABD'li ilaç devi Pfizer ile imzaladığı anlaşma kapsamında ülkeye önümüzdeki günlerde 3.5 milyon doz aşı teslim edilecek. Bu aşıların 1.5 milyonunun 5 ila 11 yaş grubu için ayrılacağı ifade edilirken, kalan dozların yaşlılara ve bağışıklığı düşük olanlara 3. doz olarak uygulanmak için kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan, Kosta Rika'da salgının başından bu yana 562 bin 316 kişi korona virüse yakalanırken, 7 bin 134 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de 5-11 yaş grubuna Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının uygulanmasına onay

Bu haftanın başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti. Bu gelişme ile aşıların ABD'de 28 milyon çocuğa ulaştırılmasının önü açılmış, nadir görülen kalp zarı iltihabı gibi yan etkilerin ise hastaneye yatış ve ölümün önlenmesi de dahil olmak üzere aşıların faydalarının riskinden daha ağır bastığı belirtilmişti.

"Pfizer/BioNTech aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili"

Pfizer/BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, aşının 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili olduğu aktarılmıştı. Açıklamada, 5 ila 11 yaş arasındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun 3'te 1'i ile aşı yapıldığı kaydedilmiş, aşı olan çocukların bağışıklık sistemlerinin olmayanlara kıyasla antikor üreterek güçlendiği ve hastalığı daha hafif semptomlarla geçirdikleri belirtilmişti.

(İHA)

Son dakika... Kosta Rika, çocuklara Covid-19 aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kosta Rika, çocuklara Covid-19 aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kosta Rika, çocuklara Covid-19 aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu - Son Dakika
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