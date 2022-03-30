KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI - Son Dakika
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KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

30.03.2022 18:41
KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

BURSA'da, kendisinden 4 gündür haber alınamayan Hikmet Demir (75) isimli kadın, kötü koku ihbarı üzerine gelen ekiplerce yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

BURSA'da, kendisinden 4 gündür haber alınamayan Hikmet Demir (75) isimli kadın, kötü koku ihbarı üzerine gelen ekiplerce yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Demir'in cansız bedeni, evine balkondan giren itfaiye ekiplerince çıkarılıp, otopsisi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Osmangazi ilçesine bağlı Hocahasan Mahallesi'nde, Taşım Sokak'taki bir apartmandan gelen kötü koku ihbarı üzerine, belirtilen adrese polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kokunun, 5'inci katta yalnız yaşayan Hikmet Demir'in evinden geldiğini tespit etti. Demir'in yakınlarına ulaşamayan polis, eve girmek için itfaiyeden destek istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkondan girdikleri evde Demir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Kalp hastası olan ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı öğrenilen yaşlı kadının, 2 gün önce öldüğü tahmin ediliyor. Demir'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI
KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI
KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI
KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI
KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI
KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI
KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI
KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI
KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER, YALNIZ YAŞAYAN KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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