Son dakika... Kovalamacayla durdurulan takside, uyuşturucu ele geçti: 4 gözaltı - Son Dakika

AYDIN'da, sürücüsünün dur ihtarına uymadığı taksi, kovalamacayla durduruldu. Takside yapılan aramada 100 gram esrar ele geçirilirken, sürücü ve 3 müşterisi gözaltına alındı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, sürücüsü öğrenilemeyen 09 T 0138 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından taksi durduruldu. Taksi şoförü ile müşteri konumundaki G.K., N.İ. ve V.C. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 100 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen müşteri konumundaki biri kadın, 3 kişinin, uyuşturucuyu başka bir yere naklettikleri, dikkat çekmemek için ise taksiye bindikleri öne sürüldü.

Taksi şoförünün ise emniyetteki ifadesinde, dur ihtarını duymadığını bu yüzden yoluna devam ettiğini söylediği ileri sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, G.K., N.İ. ve V.C.'ye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandığı belirtildi.