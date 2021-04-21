Son dakika: Kovid-19'a karşı çocukları doğru beslenmeyle koruyun - Son Dakika

Son dakika: Kovid-19'a karşı çocukları doğru beslenmeyle koruyun

21.04.2021 12:48
Son dakika: Kovid-19'a karşı çocukları doğru beslenmeyle koruyun, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre 2020 yılından itibaren hayatımızda olan Kovid-19 vakalarının başta yetişkinlerde görüldüğü, ancak son aylarda virüsün mutasyona uğraması nedeniyle daha hızlı yayılarak çocukları da etkilediği belirtildi.

2020 yılından itibaren hayatımızda olan Kovid-19 vakalarının başta yetişkinlerde görüldüğü, ancak son aylarda virüsün mutasyona uğraması nedeniyle daha hızlı yayılarak çocukları da etkilediği belirtildi. Bu noktada çocukların beslenmesine çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Diyetisyen Gonca Güzel Ünal çocukların beslenmelerine yönelik üzerinde durulması gereken noktalara dikkat çekti.

Doğru beslenmenin yanı sıra su tüketiminin önemini de vurgulayan Dr. Diyetisyen Gonca Güzel Ünal, "Sinüsleri açmak için bol su içmeli. Tuzlu su ile burun temizleme yararlı olmaktadır. Kronik sinüzitten korunmak için bilimsel olarak kanıtlanmış sürfaktan içeren ürünler ile burun banyoları yapılabilir. Bu da geniz akıntısını ve sinüsleri rahatlatacaktır" dedi.

"ŞEKERLİ ÜRÜNLER BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜYOR"

Yapılan çalışmalarda şekerli beslenmenin Kovid-19' a karşı bağışıklığı düşürdüğünün altını çizen Ünal, çocuklarda şeker ve paketli ürünlerin tüketilmesinden kaçınmak gerektiğini ifade etti. Dr. Diyetisyen Gonca Ünal, "Bağışıklık sistemini dengelemek için çocuklara bol sebze ve meyve içeren beslenme programları yapılmalı, antioksidan ve posa alımları arttırılmalıdır. Fermente ürünler, turşular, kefir ve ev yapımı yoğurt çocuklarda bağırsak mikrobiyatası için çok yararlıdır" diye konuştu.

"D VİTAMİNİ ALIMINI ARTIRIN"

Covid-trial çalışmasında D vitamininin Kovid-19'a karşı korunmada önemli olduğu, çocuklarda D vitamini desteği yapılarak bol bol açık havada güneşe çıkılması gerektiğini ifade eden Ünal, virüse karşı bağışıklığı dirençli tutacak diğer beslenme yöntemleriyle ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

"Kovid-19 a karşı korunmak için yeterli bağışıklığa destek olan Çinko, C vitamini ve Selenyum vitamin ve mineralleri de önemlidir. Bol kuruyemiş, meyve -sebze, proteinli gıdalar tüketmek gerekmektedir. Limonata, portakal suyu, ballı nane çayı, zencefil çayı çocuklarda tüketilebilecek içeceklerdendir. Mide asidini desteklemek için 1 çay kaşığı elma sirkeli su yemekten önce içilebilir ve öğünlerde mide asidini desteklemek için ev yapımı pancar ve lahana turşusu kullanılabilir. Yemekleri pişirirken ise, buharda veya haşlama yöntemlerinin tercih edilmesi ve az pişirilmesi bağışıklık için faydalıdır. Akdeniz diyeti gibi bol sebze, sağlıklı protein ve sağlıklı yağ, baharatlar ve fermente ürünler kullanmak iyi bir bağışıklık sistemi için gereklidir."


Son dakika: Kovid-19'a karşı çocukları doğru beslenmeyle koruyun

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Diyetisyen, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Kovid-19'a karşı çocukları doğru beslenmeyle koruyun - Son Dakika


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