Son dakika! Kovid-19 aşıları özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de yapılacak - Son Dakika

Son dakika! Kovid-19 aşıları özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de yapılacak

05.01.2021 13:31
Son dakika! Kovid-19 aşıları özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de yapılacak, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) dahil edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) dahil edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Yazıya göre, Bakanlıkça uygulanacak Kovid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.

Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye dahil edilmiş olacak.

Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye tanımlanacak. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

MHRS sorumlusu bilgileri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde görevli Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) yetkilileri tarafından "aktif.saglik.gov.tr" adresinde bulunan "MHRS Sorumlusu Tanımlama" ekranına tanımlanacak.

Sağlık Bakanlığı, Üniversite, hastaneler, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika! Kovid-19 aşıları özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de yapılacak - Son Dakika


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