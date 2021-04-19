Son dakika! Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi Konya'da defnedildi - Son Dakika

Cenaze törenine, Bakan Gül ile Boyalı'nın yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve merkez ilçe belediye başkanları katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törende, Sultan Beyza Boyalı için dua edildi, Konya İl Müftüsü Ali Öge cenaze namazını kıldırdı.

Konya Meram Tıp Fakültesinde hematoloji bölümünde kemoterapi tedavisi gördüğü sırada Kovid-19 nedeniyle alındığı yoğun bakım ünitesinde müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden Boyalı için Hacı Veyis Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü

Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz

Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti