Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.
Konya Meram Tıp Fakültesinde hematoloji bölümünde kemoterapi tedavisi gördüğü sırada Kovid-19 nedeniyle alındığı yoğun bakım ünitesinde müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden Boyalı için Hacı Veyis Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törende, Sultan Beyza Boyalı için dua edildi, Konya İl Müftüsü Ali Öge cenaze namazını kıldırdı.
Bakan Gül, Boyalı'nın ailesine baş sağlığı diledi.
Savcı Boyalı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Bakan Gül ile Boyalı'nın yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve merkez ilçe belediye başkanları katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi Konya'da defnedildi - Son Dakika