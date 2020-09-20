Koronavirüsten ölüm oranları artıyor, son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 kişi öldü - Son Dakika

Koronavirüsten ölüm oranları artıyor, son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 kişi öldü

Tüm dünyada tekrardan artmaya başlayan koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış gözükürken ölüm oranları da hızlı bir şekilde artmaya başladı. Salgınında son 24 saatte Hindistan'da bin 133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsten ölüm oranları artıyor, son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 kişi öldü, System.String[]

Koronavirüs salgınının hızla tüm dünyada tekrardan yayılmasıyla nüfus bakımından da büyük ülkelerde ölüm oranları yüksek oranlarda artış göstermeye devam ediyor son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 kişi hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN CAN KAYBI SIRASINDA 3'ÜNCÜ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1133 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86 bin 752'ye yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 92 bin 605 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 400 bin 619'a çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da salgının başından bu yana virüs bulaşan 4 milyon 303 bin 43 kişi iyileşti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada günlük en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

ABD'NİN ARDINDAN ÖLÜMLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ 2'NCİ ÜLKE

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 739 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 136 bin 532'ye, vaka sayısı ise 33 bin 57 artarak 4 milyon 528 bin 240'a yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 820 bin 95 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü, ABD'nin ardından en fazla ölümün görüldüğü 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

TOPLAM ÖLÜM SAYISI 73 BİNİ AŞTI

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 455 artarak 73 bin 258'e ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 167 artışla 694 bin 121'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 496 bin 224 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüsten ölüm oranları artıyor, son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 739, Meksika'da 455 kişi öldü - Son Dakika

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