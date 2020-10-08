Son dakika haber: Ereğli'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Son dakika haber: Ereğli'de koronavirüs tedbirleri

08.10.2020 13:56

Gelen son dakika haberlerine göre Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki iş yerleri için yeni kararlar alacaklarını, kıraathane ve çay ocaklarının kapatılacağını, ayakta yolcu alan otobüslerin de trafikten men edileceğini söyledi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki iş yerleri için yeni kararlar alacaklarını, kıraathane ve çay ocaklarının kapatılacağını, ayakta yolcu alan otobüslerin de trafikten men edileceğini söyledi.

Çorumluoğlu, Erdemir Caddesi üzerinde gerçekleştirilen maske denetimi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde denetimlerin devam ettiğini, yapılan uyarılara rağmen vatandaşların kurallara uymadığını belirtti.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nda yeni kararlar alacaklarını anlatan Çorumluoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"İşletmelerimiz de tedbirleri almak zorunda. Bir işletmede vaka çıkması demek o işletmeden alışveriş yapan yüzlerce müşterinin de enfekte olması demektir. İş yerleri için de bir karar alınacak. İşletmede maske takmayan personeli olan işletmelerle maskesiz içeriye müşteri alan işletmelerle ilgili karar alacağız. Ayakta yolcu taşıyan minibüsleri trafikten men edeceğiz. Oyun oynatan kahvehaneler var, her gün 4-5 tane yakalıyoruz. Bunların kapatılması ile ilgili kararları alacağız."

İlçe genelinde kıraathanelerde kaçak oyun oynandığının tespit edildiğini anlatan Çorumluoğlu, "Şu ara moda kaçak kıraathaneler var. Emniyet gerekli tedbirleri, denetimleri yapıyor. Göz göre göre okey, kumar oynatıyorlar. Bunlara bizim affımız ve acımamız yok."

Çorumluoğlu, ilçe genelinde koronavirüsten 20'nin üzerinde vefat olduğunu, günlük 15-20 yeni vakanın çıktığını ve 900 kişinin karantinada olduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika haber: Ereğli'de koronavirüs tedbirleri
Son dakika haber: Ereğli'de koronavirüs tedbirleri
Son dakika haber: Ereğli'de koronavirüs tedbirleri
Son dakika haber: Ereğli'de koronavirüs tedbirleri

Mustafa Tutulmaz, Zonguldak, Jandarma, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ereğli'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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