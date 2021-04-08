Mecidiye Caddesi

Saathane Meydanı

Cadde girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılması

Polis ekiplerinin vatandaşlara KADES broşürü dağıtması SAMSUN - Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.