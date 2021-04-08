Son Dakika | Kovid-19 denetimleri sürüyor
08.04.2021 14:54
Son dakika gündem haberi... Mecidiye Caddesi Saathane Meydanı Cadde girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılması Polis ekiplerinin vatandaşlara KADES broşürü dağıtması SAMSUN - Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.
Mecidiye Caddesi
Saathane Meydanı
Cadde girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılması
Polis ekiplerinin vatandaşlara KADES broşürü dağıtması SAMSUN - Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.
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