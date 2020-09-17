Son Dakika: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Testiniz pozitif çıktı sözü insanı şoka uğratıyor" - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve tedavisinin ardından görevine dönen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Nisanda ağabeyi Köksal Söğüt'ü koronavirüs nedeniyle kaybeden Söğüt, maske, sosyal mesafe ve temizliğin önemini vurguluyor.

Şener Söğüt, 30 Ağustos'ta test sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde geçirdiği karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Ağustos sonuna doğru memleketi Gümüşhane'ye gittiğini belirten Söğüt, ardından Körfez'e döndüğünü ve işbaşı yaptığını söyledi.

Hafta sonu üzerinde yorgunluk hissetmeye başladığını ifade eden Söğüt, eve geldiğinde ağrı, ateş ve terleme gibi belirtilerin ortaya çıktığını anlattı.

Sabaha kadar uyuyamadığını dile getiren Söğüt, "Sabah hastaneye gittim. Hastanede doktorumuz gerekli tetkikleri yaptı. Tüm kontroller temiz çıktı. Pratik test yapıldı o da negatif çıktı ama doktorumuz bir de sürüntü testi yapmaya karar verdi. 1 hafta önce sürüntü örneği vermiştim ama o zaman da negatif çıkmıştı. Sürüntü örneği aldılar, iğne yaptılar, eve gittim aslında biraz da rahatladım. Evde istirahat ediyorum, akşam olduğunda telefonum çaldı. Hastane yetkilisi, 'Kovid-19 testiniz pozitif çıktı.' dedi. Onu duyunca insan bir anda şok oluyor. İnsanı değişik bir duygu sarıyor. Panik yaptık, çocuklar bir taraftan, kızım geldi, ağlıyor." diye konuştu.

Başkan Söğüt, nisanda Kovid-19 nedeniyle ağabeyi Köksal Söğüt'ün hayatını kaybettiğini aktararak ailesinin böyle bir acıyı daha önce yaşadığı için ayrı bir duygusal durum ortaya çıktığını dile getirdi.

"Aynı evdesiniz ama çocuğunuza sarılamıyorsunuz"

Ailesini teselli etmeye çalıştığını belirten Söğüt, "İnançlı insanlarız, 'Rabb'imiz ne dermişse o olur.' düşüncesiyle onları teselli ettim. Sağlık yetkilileriyle görüştüm, nasıl hareket etmem gerektiğini öğrendim. Kendimi evdeki bir odada izole ettim. Kullandığım bütün eşyaları ayırdık. İzole ettiğimiz odada 14 gün geçirdim. Bu süreçte aynı evdesiniz ama çocuğunuza sarılamıyorsunuz. Bir taraftan da onlara da bulaştırmamanız gerekiyor. Şükür ki eşim ve çocuklarımda bu hastalık görülmedi. En büyük desteği ailemizden gördük." ifadesini kullandı.

Şener Söğüt, hastalıktaki ilk 4-5 günün çok sıkıntılı geçtiğini aktararak şöyle konuştu:

"İlk 4-5 gün ağrılar artmaya başladı, gece zaten uyuyamıyorsunuz. Hemen hemen 3 gece hiç uyuyamadım. Doktorların verdiği ilaçları alarak bir nebze rahatlamaya çalışıyordum. Sırt ağrısı 1 hafta sürdü. Sırt ağrısı deyip geçmeyin, yatamıyorsunuz. Bu sefer dolaşıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Oturuyorsunuz sırt ağrısı ve eklem ağrısı rahat bırakmıyor. Ağrılar bir taraftan, bir taraftan bir odada durmaya alışmamışız, hapis hayatı gibi bir hayat. Çok şükür hastalık akciğerlerime inmedi. 6. günden itibaren etkiler azalmaya başladı. Sağlık ekiplerimiz sağ olsunlar birebir bizimle ilgilendiler. Kendi hayatlarını tehlikeye atarak bunları yaptılar. 8 gün sonra biraz daha iyi noktadaydım. Şu an 19. günümdeyim hastalık hala kendisini hissettiriyor. 2-3 gündür sahalardayım, çabuk yoruluyorsunuz. Bir müddet daha dinlenmek gerekiyor. Çok yorulmadan işlerimizi yürütmeye devam ediyoruz."

"Bu hakikaten zor ve sıkıntılı bir süreç"

Bu süreçte eşi ve 3 çocuğunun da aynı şekilde evde izole olduğunu belirten Söğüt, evde telefonla görüştükleri çocuklarına süreci ve hastalığı anlattığını söyledi.

Karantina sürecinde insanın kendisiyle baş başa kaldığını ifade eden Söğüt, "Ağabeyim bu hastalıktan hayatını kaybetti. Tüm bunlar gözünüzün önünden geçiyor. Aileniz ve çocuklarınız gözünüzün önünden geçiyor. Zaman zaman duygusal anlar yaşıyorsunuz ama inancımız bu gibi durumlarda devreye giriyor. Neticede Allah ne dediyse o olacak tesellisi, imanımız ve inancımız bizi rahatlatıyordu ama bu düşünceleri de yaşıyorsunuz. Aynı şeyi çocuklarınız da yaşıyor. Koronavirüs geçirmiş biri olarak bu hakikaten zor ve sıkıntılı bir süreç." şeklinde konuştu.

İnsanlara sağlıklarını önemsemelerini ve tedbirlere uymasını tavsiye eden Söğüt, "Bana bulaşmaz." diye düşünmenin yanlış olduğunu ifade etti.

Söğüt, Kovid-19 tedbirlerine olan hassasiyeti yüksek seviyede tutulması gerektiğini dile getirdi.