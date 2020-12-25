Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herhalde bu bitmeyecek ben de öleceğim dedim" - Son Dakika

Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herhalde bu bitmeyecek ben de öleceğim dedim"

25.12.2020 11:01

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandıktan sonra görevine dönen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, zorlu bir hastalık süreci geçirdiğini belirterek salgının ciddiye alınması çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlandıktan sonra görevine dönen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, zorlu bir hastalık süreci geçirdiğini belirterek salgının ciddiye alınması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 20 gün önce kayınpederinin rahatsızlığı sebebiyle gittiği hastanede önce eşine, sonra kendisine yapılan testler pozitif çıkan Babaoğlu'nun tedavisine iki günlük hastane sürecinin ardından evinde devam edildi.

Yüksek ateş ve eklem ağrıları şikayetleri olan Babaoğlu, doktorların yönlendirmesine uyarak sağlığına kavuştu.

"Oturduğum yeri, yattığım yeri bilemedim"

Turgut Babaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi gereği tedbirler kapsamında çeşitli etkinliklere katıldığını, hastalıkla ilgili hiçbir belirti hissetmediğini söyledi.

Kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiklerinde eşine de test yapıldığını aktaran Babaoğlu, "O da pozitif çıkınca ben de yaptırdım ve pozitif çıktım. Tomografi çektirdiğimde hastalığın ciğerlere kadar indiğini fark ettik. Çok şaşırdık, doktor hemen hastaneye yatırdı. İki günlük gözlem süresinin ardından tedaviye evde devam ettik." dedi.

Şikayetlerinin evde yoğunlaştığını aktaran Babaoğlu şunları kaydetti:

"Hastaneden eve geldikten iki gün sonra oturduğum yeri, yattığım yeri bilemedim. Saçımın telinden tırnağıma kadar ağrı, ateş, terleme ve üşüme hali vardı. Yaklaşık 4 gün boyunca bu durumları yaşadım ve kendimce 'Herhalde bu bitmeyecek ben de öleceğim.' dedim. Açıkçası böyle bir yeise de kapıldım. Ben ki ağrı eşiği yüksek olan, acıya, sıkıntılara dayanıklı birisiyim. Başa gelmeden bu hastalığın boyutunu ben dahil kimse anlayamıyor."

Belirtiler nüksettiğinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Babaoğlu, "Doktorların söylediğinin harfiyen yapılması gerekiyor. Kayınpederim 73 yaşında ve sağlıklı birisiydi. Grip olduğunu ve soğuk aldığını belirterek 7-8 gün evde kendi tedavisini yapmaya çalıştığı için kendisini kaybettik. Hiçbir belirtim olmamasına rağmen ciğerlerime kadar işlemiş. Hastanedeki tüm görevlilerin doğru yönlendirilmesiyle ilaçları kullandım, sıkıntılar çekmemize rağmen tedavi başarılı bir şekilde sonuçlandı ve çok şükür sağlığımıza kavuştuk. Vatandaşlarımızdan hastalığı ciddiye almalarını önemle rica ediyorum." ifadesini kullandı.

"Hastaneye doğru zamanda gidip tedavi olmak çok önemli"

Vakaların çoğalmasında insanların hastaneye başvurmadan süreçleri farklı yöntemlerle geçirmelerinin etkili olduğuna inandığını söyleyen Babaoğlu, "Bu durumda olanlar hastaneye gittiklerinde iş işten geçmiş oluyor. Hastaneye doğru zamanda gidip tedavi olmak çok önemli. Vatandaşlarımız yaşamak istiyorsa, sevdiklerini kaybetmek istemiyorlarsa buna önem versinler." diye konuştu.

Babaoğlu, Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim ve sıralamaya göre aşı yaptıracağını sözlerine ekledi.

Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Herhalde bu bitmeyecek ben de öleceğim dedim
Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Herhalde bu bitmeyecek ben de öleceğim dedim
Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Herhalde bu bitmeyecek ben de öleceğim dedim
Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Herhalde bu bitmeyecek ben de öleceğim dedim

Turgut Babaoğlu, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Herhalde bu bitmeyecek ben de öleceğim dedim' - Son Dakika


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