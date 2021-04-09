KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu hastalık tam bir Rus ruleti" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Bu hastalık tam bir Rus ruleti"

09.04.2021 11:09

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorlu bir süreci atlatarak görevine dönen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bu hastalık gerçekten de tam bir Rus ruleti.

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorlu bir süreci atlatarak görevine dönen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bu hastalık gerçekten de tam bir Rus ruleti. Kime nasıl tesir edeceği belli değil." dedi.

Erzurum Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi görüp görevine dönen Vali Okay Memiş, AA muhabirine, halsizlik nedeniyle yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkacağını hiç düşünmediğini belirterek, salgınla mücadele ettiği süre boyunca kurallara uyduğunu ve yaklaşık bir yıldır kendini hastalıktan koruduğunu aktardı.

Memiş, ilk doz aşısını yaptırdığını, ikincisini yaptıracağı anda virüse yakalandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu halsizlikten bir şey olmaz. Test yaptırınca da pozitif çıkmaz' diyerek gittiğim hastanede yatağa mahkum kaldım. 15 gün Şehir Hastanesinde kaldım ve öyle evde kalacak durumda da değildim. Hafif atlatmadım bu hastalığı. İnsan 15 gün nasıl yatar hastanede. Hani ameliyat falan olursunuz kalırsınız tamam ama bu başka. 15 günüm nasıl geçti hatırlamıyorum. Çok yoğun bir hadise oldu. Sürekli yatmak istiyorsunuz."

Memiş, hastanede yattığı süreçte psikolojisinin bozulduğunu, her gün aynı çizelgede seyreden hastalığının 7 günden sonra kötüye gitmeye başladığını dile getirdi.

"Akşam olmasını adeta istemiyordum"

Stabil giden durumunun birden tersine döndüğünü kaydeden Memiş, şöyle konuştu:

"Akşam oluyor ateş ve huzursuzluk başlıyor, halsizlik artıyor, insan psikolojisini çok olumsuz etkiliyor. Acaba bu akşam rahat uyuyacak mıyım, bu akşam nasıl geçecek demeye başlıyor insan. Endişesi, kaygısı beni yiyip bitiriyordu. Akşam olmasını adeta istemiyordum. Testim pozitif çıktıktan 7 gün sonra sitokin fırtınası denen bir duruma geçtim. Bütün değerler tersine gitmeye başladı. Bu hastalığın kesin ilacı yok. Mevcut muhtemelen ilaçlar kullanıldı. Normal vatandaşa kullanılanların hepsi bana da kullanıldı. Ben valiyim diye başka ilaç da kullanılmadı. Hangi vatandaşa ne kullanıldıysa bana da onu kullandılar."

Memiş, hastanede sağlık ekiplerinin büyük bir özveriyle salgınla mücadele ettiğini, iyi olmasındaki en büyük payın sağlık çalışanlara ait olduğunu söyledi.

"Düşünün iki kardeş biri ayakta bir şey yok diğeri yatakta"

Kendisine bulaşan virüsün İngiliz varyantı olduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Eşim eczacı ve iki doz aşısını benden önce oldu. O tamamıyla ayakta geçirdi. O da bir şey hissetmedi. İki oğlum var, biri tıp fakültesinde okuyor ve onda da hiçbir şey yok. Küçük oğlumun boğazları şişti, üç dört gün o da yatakta yattı ve evde izole oldu. Yani düşünün iki kardeş biri ayakta, bir şey yok, diğeri yatakta. Yani genetik faktörler falan da yok. Bu hastalık gerçekten de tam bir Rus ruleti. Kime nasıl tesir edeceği belli değil. Bendeki İngiliz varyantıydı. Vatandaşlarımız kendilerini korusun, tedbirlere riayet etsin. Başına gelmeyen bilmez. Sağlıktan değerli bir şey yok."

Memiş, hastanede yattığı dönem ailesiyle sürekli görüntülü konuştuğunu ve kendisine moral vermek için büyük çaba harcadıklarını anlattı.

Küçük oğlunun yattığını sonradan öğrendiğini belirten Memiş, "Küçük oğlumla birkaç gün görüntülü konuşamadık. Sesi geliyordu telefonda ama meğerse o da evde yatıyormuş. Moral motivasyon çok önemli. Belirsizlik içeren bir hastalık, kötüye gidebilirsiniz bu süreçte ailem de bana çok destek verdi. Yedinci günden sonra ağırlaştım, değerler değişince bana '15 gün içinde düzelirsiniz ama düzelemeyebilirsiniz de' diyorlardı." ifadesini kullandı.

"Deseler ki, beş tane daha farklı aşı var olur musun hiç beklemem gider olurum"

Vali Memiş, yeniden virüsü kapmamak için ne gerekiyorsa yapacağını ve aşının da önemini bir kez daha anladığını vurguladı.

"Deseler ki, beş tane daha farklı aşı var olur musun hiç beklemem gider olurum" diyen Memiş, şöyle devam etti:

"Bu hastalıkları tekrar yaşamamak için bana deseler ki 'şu an şu aşı var, olur musun.' Hangi aşı olursa olsun olurum. Yeter ki tekrar yakalanmayayım. Fakat hastalığa yeni yakalanmam nedeniyle ikinci doz aşımı olmam için 6 ay beklemem gerekiyormuş. Bu Alman'mış, bu Çin'miş bunların önemi yok. Bilim Kurulu hangi aşıyı onaylıyorsa, hangisi olursa olsun olurum. Hastanede ateşim yükselince hemen polarımı giydim, donuyorum resmen. Görevliye bir şey demiyorum gece olmuş çünkü, ama onlar fark etti, hemen ateşi düşürdüler. O anda her şey aklınıza geliyor, yoğun bakıma gider miyim diye düşünüyorsunuz. Bilincinizi yitirebilirsiniz."

"Hastanede yatarken Dadaşlar'ı özledim"

Vali Okay Memiş, "hastalığı kolay atlatırım" hissine kapılanların yanlış düşündüğünü aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanın psikolojisini çok olumsuz etkiliyor. Bu hastalık, öyle hafif falan atlatırım işi değil, 15 gün boyunca yatağa yapıştım. Hastanede yatarken Erzurum'u, Cumhuriyet Caddesi'ni, Lalapaşa'yı ve Dadaşlar'ı özledim. Allah'a şükür tedavi oldum ve doktorların çabasıyla şu an çok iyiyim. Ama insanlarımız unutmasınlar virüs taşıyorsanız başkasına bulaştırma ihtimali yüksek. İkinci defa hastalığa yakalanıp şu an tedavi olanlar var. Maske takacağız, aşımızı olacağız, hijyen kurallarına uyacağız. Baş edilmeyecek bir hastalık değil."

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu hastalık tam bir Rus ruleti
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu hastalık tam bir Rus ruleti
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu hastalık tam bir Rus ruleti
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Bu hastalık tam bir Rus ruleti

Okay Memiş, PCR Testi, Erzurum, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Bu hastalık tam bir Rus ruleti' - Son Dakika


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