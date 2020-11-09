Son Dakika | Kovid-19 ile mücadele eden doktorlar köy okullarının da çehresini değiştiriyor - Son Dakika

Son Dakika | Kovid-19 ile mücadele eden doktorlar köy okullarının da çehresini değiştiriyor

09.11.2020 12:19
Son Dakika | Kovid-19 ile mücadele eden doktorlar köy okullarının da çehresini değiştiriyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön safta yer alan doktorlar, Batman'da bakım yaptıkları köy okullarının da çehresini değiştiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön safta yer alan doktorlar, Batman'da bakım yaptıkları köy okullarının da çehresini değiştiriyor.

Batman'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına (KAHEV) üye gönüllü doktorlar, "KAHEV ile Rengarenk Geleceğe Projesi" kapsamında 10 köy okulunun bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Hastanedeki mesai saatleri dışında sosyal sorumluluk projesinde yer alan doktorların bir adresi de Hasankeyf ilçesine bağlı Yakaköy köyünde 12 öğrencinin eğitim gördüğü Yakaköy İlkokulu oldu.

Doktorlar öğretmenlerin de desteğiyle okulu boyadı, duvarlarını öğrenciler için özel çizimlerle renklendirdi.

"Vakfımız Türkiye'nin her yerinde eğitime destek veriyor"

KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Başer, yaptığı açıklamada, köy çocuklarına dokunup, eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla girişimde bulunduklarını söyledi.

"Vakfımız Türkiye'nin her yerinde eğitime destek veriyor. Şu anda Yakaköy'de bulunan ilkokulumuzun boyamasını, tadilatını ve renklendirmesini yapıyoruz. Batman'da 10'a yakın köy okulunun bakım, onarım ve boyamasını yaparak öğretmenlerimize destekte bulunduk." diyen Başer, Kovid-19 nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Başer, sağlık çalışanlarının salgından psikolojik olarak etkilenmesini önlemek ve motive olmalarını sağlamak için köylerde çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Köy okulundaki öğretmenlere destek olmak, öğrencilerin okulu sevmesi için onlara güzel bir ortam sağlamak amacıyla bu etkinliği yapıyoruz. Bundan sonra da Türkiye'nin dört bir yanında ulaşımı zor ve ücra köşedeki okullarımızı, çocuklar için cazibeli hale getirmek için renklendirme ve boyamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çalışmaya katılan doktorlardan Yazgı Köy, çocukların iyi şartlarda eğitim alması için çabaladıklarını ifade etti.

Okullarda tadilat yapıp, boyama ve onarım çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Köy, aileler, arkadaşları ve resim öğretmenleri ile etkinlikler yaptıklarını kaydetti.

Köy, "Hastanelerdeki görevimiz, hastalara şifa dağıtmak, onların tedavilerine yardımcı olmak ve iyi bir şekilde sağlık hizmeti almalarını sağlamaktır. Bunun dışındaki zamanlarda da bölgedeki çocukların eğitimine destek olmaya çalışıyoruz. Her okula büyük bir heyecanla ve sevinçle geliyoruz. Bütün günümüz burada geçiyor. Bedenen çok yoruluyoruz ama yaptığımız şeylere geri dönüp baktığımızda mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Feyzi Öner, okulun eksikliklerinin tamamlandığını belirterek, gönüllü hizmet veren doktorlara teşekkürlerini iletti.

Daha güzel ve temiz bir okula kavuşan öğrenciler de doktorlara teşekkür etti.

Hasankeyf, Türkiye, Batman, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kovid-19 ile mücadele eden doktorlar köy okullarının da çehresini değiştiriyor - Son Dakika


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