Son dakika: Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi - Son Dakika

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele nedeniyle uygulanmaya başlanan kısıtlamalar kapsamında esnaf kepenk kapattı.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.

Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, saat 20.00 faaliyetlerini sonlandırdıklarını söyledi.

Coşgun, "Kahvehaneler ve kafeler kapanırken, lokanta ve restoranlar paket servisi yapacaklar. Devletimizin aldığı kararlara saygılıyız ancak kış geldi, havalar soğuk, esnafımız ne yapacak bilmiyoruz. Çok sıkıntılı günler esnafımızı bekliyor. . En azından esnafımıza belirli bir şeklide destek olursa, esnafımız da rahatlayacaktır. Yardım bekliyoruz." dedi.

Lokantacı esnafı Cahit Seçkin de devletin aldığı kararlara saygılı olduklarını belirterek, kurallara uyacaklarını söyledi.

Kürşat Yakışıklı ise pandemi sürecinde devletin belirlemiş olduğu saatlere uymaya çalıştıklarını belirterek, "Lokantamızı kapattık, temizliğimizi yapıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur bir an önce virüsün bitmesini bekliyoruz. Yozgat küçük bir şehir olduğu için paket servisi yapmıyoruz." diye konuştu.