Son dakika: Kovid-19'la mücadele eden doktor, stresini dansla atıyor - Son Dakika

Son dakika: Kovid-19'la mücadele eden doktor, stresini dansla atıyor

13.01.2021 09:23
Son dakika: Kovid-19'la mücadele eden doktor, stresini dansla atıyor, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Aslan, koronavirüs (Kovid-19) kliniğindeki mesaisini tamamladıktan sonra il merkezinde yaklaşık 2 yıl önce tanıştığı "swing dans" ile stres atıyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Eyyüp Aslan, koronavirüs (Kovid-19) kliniğindeki mesaisini tamamladıktan sonra il merkezinde yaklaşık 2 yıl önce tanıştığı "swing dans" ile stres atıyor.

Bismil Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kliniğinde görevli 41 yaşındaki Dr. Aslan, yaklaşık 2 yıl önce swing dansa merak sardı. Arkadaşlarının da önerisiyle kent merkezindeki swing dans okuluna kaydını yaptıran ve ders alan Aslan, haftanın belirli günlerinde arkadaşlarıyla Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanlarında dans ediyor.

Dr. Aslan, AA muhabirine, gün içerisinde hastanede yoğun çalıştığını, stresini atmak için arkadaşlarıyla daha önce planladıkları mekanlarda buluşarak dans ettiğini söyledi.

Salgında sağlık çalışanları olarak yorulduklarını, yoğun iş temposundan dolayı evlerine gidemeyen arkadaşlarının olduğunu anlatan Aslan, sağlık çalışanlarının fiziksel ve psikolojik olarak bu süreçten etkilendiğini belirtti.

Diyarbakır'da dans okulunda ilk başta müziklerini çok sevdiğini bildiren Aslan, 1920 ve 30 yılların Amerika'nın caz müzikleriyle dans edildiğini, dansın çok eğlenceli olduğunu kaydetti.

Gün içerisinde Kovid-19 hastalarından dolayı yoğun çalıştıklarını, streslerini atmak için de sosyal etkinliklere devam ettiklerini bildiren Aslan, özelikle bu süreç içerisinde dans etmeyi seçtiğini dile getirdi.

"Fırsat buldukça dans etmeye çalışıyorum. Yorgunluğumuzu ve stresimizi dans ederek atıyorum. Hem spor oluyor hem tatlı bir dans etkinliğinde bulunuyorum." diyen Aslan, şöyle devam etti:

"Normalde dans ederken eşler değişir. Farklı eşlerle sürekli dans ederiz ama bu salgında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak dans etmeye çalışıyoruz. Şimdi de eş değiştirmeden sabit partnerli bir şekilde dans ediyoruz. Dansı Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini tercih ediyoruz. Haftanın bir ya da iki günü Ongözlü Köprü, tarihi İç Kale'de bazen eski Diyarbakır evlerinde bir araya gelerek dans etkinliklerimizi yapıyoruz."

Açık alanlarda dans ederken vatandaşların kendilerini merakla izlediğini ifade eden Aslan, bazı vatandaşların da kendilerine eşlik ettiğini aktardı.

Mesai sonrası dans ettikten sonra eve çok daha rahat ve huzurlu gittiğini anlatan Aslan, "Sağlık çalışanları için tavsiye edebilirim. Sadece bu dansı değil, spor, bedenen aktif olabileceğimiz başka danslar, etkinlikler olabilir. Hem salgınla yaşamak ve çalışmak hem de eğlenmek ve spor yapmak bu şekilde kalori yakarak mutlu olmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Eyyüp Aslan, Diyarbakır, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kovid-19'la mücadele eden doktor, stresini dansla atıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı Kendisini vurmak için hazırlanan kocasının fotoğrafını çekmişti! Saldırgan eşe 15 yıl hapis istemi İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor
Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti         
10:01
Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı         
09:48
Koronavirüs aşılamasında sıralama netleşti! Hazırlanan 4 aşamalı takvimde ilk sıra sağlıkçıların Koronavirüs aşılamasında sıralama netleşti! Hazırlanan 4 aşamalı takvimde ilk sıra sağlıkçıların         
09:43
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında         
09:22
Kamu sosyal tesislerinde bu yıl uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi Kamu sosyal tesislerinde bu yıl uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi         
09:17
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Polis memuru, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu         
08:52
Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı         
01:28
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı         
22:20
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti         
16:03
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 10:19:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Kovid-19'la mücadele eden doktor, stresini dansla atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei