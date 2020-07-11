Son Dakika: Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1214, Meksika'da 665, Hindistan'da 519 kişi hayatını...
Son dakika habere göre Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1214, Meksika'da 665, Hindistan'da 519 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:07 Kaynak: AA
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