Son dakika... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son dakika... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Son dakika güncel haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 685 bini, can kaybı 459 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 600 bine yaklaştı.

Son dakika... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 685 bini, can kaybı 459 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 600 bine yaklaştı.

En çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 264 bin 862'ye yükselirken can kaybı 120 bin 707'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 931 bini aştı. Vaka sayısının hızla artmaya başladığı Florida eyaletinin, ülkede salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunuldu.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, vaka sayısı 22 bin 765 artarak 978 bin 142'ye, can kaybı ise 1238 artarak 47 bin 748'e çıktı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 569 bin 63'e, can kaybı 7 bin 841'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 324 bin 406 oldu.

Salgının ülkedeki ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğini açıklayan Rusya Merkez Bankası, politika faizini tarihte ilk defa yüzde 4,5 seviyesine düşürdü.


Hindistan'da vaka sayısı 13 bin 586 artarak 380 bin 532'ye yükselirken 12 bin 573 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 386 artışla 204 bin 711'e yükseldi.


İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 461'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 301 bin 815'e yükseldi.

İspanya, salgının başından bu yana ülkede virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını 28 bin 313 olarak güncelledi. 11 Mayıs'tan bu yana Kovid-19 vakalarında 34 yerde ikinci dalga görüldüğü ve mevcut durumda 9 yerde bunun aktif olduğu bildirildi.


İtalya'da ise can kaybı 34 bin 561'e, toplam vaka sayısı 238 bin 11'e, iyileşenlerin sayısı 181 bin 907'ye ulaştı.

İtalya'da yapılan bir araştırmada, aralık ayında Milano ve Torino kentlerinden farklı dönemlerde alınan atık su numunelerinde koronavirüse rastlandığı bildirildi.

Fransa'da can kaybı 29 bin 617'ye yükselirken vaka sayısı 196 bin 857'ye, iyileşen sayısı ise 74 bin 117'ye çıktı.

Pekin'de eğitime geçici olarak ara verildi

Çin'in başkenti Pekin'de salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler de geçici süreyle durduruldu.


Eski DSÖ Genel Direktörü ve eski Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland, salgın ilk ortaya çıktığında Çin'in örgüte geç bilgi verdiğini belirterek "Kovid-19, Çin'den dünyanın birçok bölgesine muhtemelen aralık ve ocak başında yayıldı." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması yönünde karar alınırken Sağlık Bakan Yardımcısı Lyazat Aktayeva, hastanelerin yüzde 90'ının dolması durumunda karantina tedbirlerini yeniden sertleştireceklerini belirtti.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün neden olduğu krizi hafifletmek için AB tarafından oluşturulacak kurtarma fonu üzerindeki müzakerelerin temmuz ortasına kadar devam edeceğini açıkladı.


Son günlerde yeni vakalardaki artışla salgında ikinci dalga endişesi yaşanan İsrail'de, nisan ayından bu yana ilk kez günlük yeni vaka sayısı 300'ün üzerine çıktı.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Singapur, Brunei, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'den ülkeye kara ve hava yolları ulaşımını açmak için çalışmaların başladığını açıkladı.


Dünya Bankası, salgından dolayı okulların kapanmasının eğitimde kalıcı kayıplara neden olabileceğini, bunun zaman içinde küresel ekonomi için 10 trilyon dolarlık kayba dönüşebileceğini bildirdi.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülkede Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle düğün ve tören gibi geniş katılımlı etkinliklerin yasaklanması yönünde karar aldı.


Azerbaycan'da 21 Haziran itibarıyla başkent Bakü dahil 8 şehirde 2 hafta süreyle sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulaması devreye sokulacak. Ayrıca ülkede iki hafta boyunca kafe, lokanta, alışveriş merkezleri, kuaför ve güzellik salonları, müze ve sergi salonları kapalı olacak, spor müsabakaları yapılmayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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