Son dakika... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

29.11.2020 21:35
Son dakika... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika gündem haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyon 879 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 463 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 429 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyon 879 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 463 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 429 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 638 bini, Hindistan'da 9 milyon 430 bini, Brezilya'da 6 milyon 295 bini ve Rusya'da 2 milyon 269 bini geçti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için gün içinde düzenlenen ve polisin müdahale ettiği gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da, son haftalarda vaka sayılarında düşüş olmasından sonra Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın kararıyla Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgeleri "yüksek riskli kırmızı" kategoriden çıkarılarak risk ve tedbir seviyesinin daha düşük olan "orta-yüksek riskli turuncu" kategoriye alındı. Turuncu kategorideki bölgeler Ligurya ve Sicilya ise "orta riskli sarı" kategoriye alındı.

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, sağlık sisteminin yetersiz olduğu Gazze Şeridi'nde, salgın nedeniyle bir insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Kovid-19 gölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarının yolunu tuttu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Çekya'da hükümet, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan iş yeri ve restoranların perşembeden itibaren yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Çin'deki Hong Kong yerel hükümeti, artan vakalar nedeniyle kentteki anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin yıl sonuna kadar yüz yüze eğitime ara vereceğini açıkladı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bugünkü vaka artış sayısının 493 olduğu açıklanırken, "salgının ülkede yayılmaya başladığından bu yana başkentteki en yüksek artışın bugün görüldüğü" kaydedildi.

Hindistan, İngiltere, Brezilya, Londra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi Sergen Yalçın çılgına döndü, Mert Hakan olaya dahil olunca ortalık karıştı Şanlıurfa'da akraba iki ailenin arazi kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi
Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti         
21:30
Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi         
21:01
Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferinde Beşiktaş'ta birçok ilk yaşandı Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferinde Beşiktaş'ta birçok ilk yaşandı         
20:56
2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar 2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar         
20:21
Mansur Yavaş'tan iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa: Çare olacağız Mansur Yavaş'tan iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa: Çare olacağız         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar         
19:12
6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki oğlunun öldüğünü öğrenen baba, sinir krizi geçirdi 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki oğlunun öldüğünü öğrenen baba, sinir krizi geçirdi         
18:24
Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti         
16:33
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 21:46:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei