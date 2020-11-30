Son dakika... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 63 milyon 320 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 469 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 787 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 760 bini, Hindistan'da 9 milyon 457 bini, Brezilya'da 6 milyon 317 bini ve Rusya'da 2 milyon 295 bini geçti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgın nedeniyle bölge ülkeleri arasında sınır kontrolleri olmadan seyahat sağlayan Schengen'in işlemediği dönemde, Avrupa'nın durma noktasına geldiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin toplumun tüm alanlarını dönüştürdüğünü belirterek "Kovid-19 süreci de çevrim içi ve mağazalarda temassız ödemelere doğru bir kayma ile dijitalleşme yönündeki bu eğilimi hızlandırdı." dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgının ardından, gelecek yıl Ulusal Sağlık İhtiyat Programı'nın hayata geçirileceğini söylerken, ülkede yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının artmasıyla yatak sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Merriam-Webster Sözlüğü "pandemi"yi 2020 yılının kelimesi seçti

İngiltere'de salgın döneminde 700 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya mecbur kaldığı, ülkede toplamda 15 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında hayatını sürdürdüğü bildirildi.

İngilizce dilinin önemli kaynaklarından Merriam-Webster Sözlüğü, "Salgın-(Pandemic)" kelimesini 2020 yılının kelimesi ilan etti.

Lübnan'da hükümet, yaklaşan Noel dönemi nedeniyle Kovid-19 kapsamında aldığı sıkı tedbirleri hafifletme kararı aldı. Buna göre ülkede uygulanan 17.00 ile 05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı 23.00 ile 05.00 saatleri olarak yeniden düzenlendi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, salgın nedeniyle Rusya'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için ilave ekonomik destek sağlanmasının gündemde olmadığını belirtti.

Rus vatandaşları ise salgında tekrar kötüleşen koşullar nedeniyle gıda ve ilaç harcamalarını artırırken, gıda dışı mal ve hizmetlere yönelik harcamalarını azalttı.

Umman'da tedbirler hafifletiliyor

Çin'de Hong Kong Lideri Carrie Lam, artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kamu çalışanlarının çarşamba gününden itibaren evlerinde çalışmaya başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda, Lam, 2 hafta süreyle restoranların 22.00'a kadar faaliyet gösterebileceği ve buralarda ikiden fazla kişinin aynı masayı paylaşmasının yasaklandığını açıkladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de bakanlar kurulundaki konuşmasında, hükümetin aşı almak için çalışmalar yaptığını ifade etti.

Umman'da Kovid-19'un Yayılmasından Kaynaklı Gelişmeleri İnceleyen Yüksek Komitesi, 6 Aralık'tan itibaren salgınla mücadele kapsamında uygulanan bazı kısıtlamaların hafifletilmesi yönünde bir dizi karar alındığını belirtti. Bu bağlamda, devletin idari birimlerinde düşük kapasiteyle çalışma döneminin gelecek haftadan itibaren sona ereceği, oteller ve seyahat şirketleri tarafından düzenlenmek kaydıyla ülkeye giriş için turist vizesi verilmeye başlanacağı kaydedildi.