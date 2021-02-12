Son dakika! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

12.02.2021 21:25
Son dakika! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika gündem haberi: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 108 milyon 500 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 380 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 500 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 108 milyon 500 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 380 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 500 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 4 bini, Hindistan'da 10 milyon 880 bini, Brezilya'da 9 milyon 716 bini ve Rusya'da 4 milyon 42 bini aştı.

ABD'de vaka sayıları ve buna bağlı ölümler hala yüksek seyrederken, rakamların bir süredir "istikrarlı bir düşüş eğiliminde" olduğu açıklandı.

ABD'nin New York kentinde salgının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastanın hastanelerden bakımevlerine geri gönderildiği iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 100 milyonu Pfizer'dan, 100 milyonu da Moderna'dan olmak üzere toplam 200 milyon doz ilave aşı siparişi verdiklerini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl ekimde Kovid-19'a yakalandığında sağlık durumunun açıklandığından daha kötü olduğu öne sürüldü.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından ABD hükümetinin ilave 100 milyon doz satın aldığı bildirildi.

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Paziello, Amazon'un bir bölgesinde rastlanan ve "Amazon mutasyonu" olarak bilinen Kovid-19 mutasyonunun 3 kat daha bulaşıcı olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında salgın nedeniyle görülen ölümlerin son bir ayda yüzde 40 arttığını duyurdu.

Fransa Bilim Kurulu, hastalığı geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağı önerisinde bulundu.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin Moselle bölgesinde salgın durumunun endişe verici olduğunu, burada Güney Afrika ve Brezilya kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türüne bağlı 300 vakaya rastlandığını belirtti.

Danimarka'da, Kopenhag Üniversitesinin üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının insanlar üzerinde denenmeye hazır olduğu bildirildi.

CureVac aşısının AB'de kullanımı için ön değerlendirme süreci başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından geliştirilen aşının AB'de kullanımı için ön değerlendirme sürecinin başladığını duyurdu.

AB, üye ülkelerdeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefini 1 Haziran'dan 21 Eylül'e uzattı.

AB kurumları, salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 672,5 milyar avroluk "kurtarma fonu"na ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), sağlık çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlandı.

Malezya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, ülke vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyrukluların da ücretsiz aşı yaptırabileceklerini söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, aşılama kampanyasının 14 Şubat Pazar günü itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Pakistan, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdi.

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer tarafından geliştirilen aşının 400 bin dozdan oluşan ilk partisini teslim aldı.

Çinli ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği aşının 2 milyon dozdan oluşan ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı.

Meksika, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de salgın sürecinde Sağlık Bakanı Obadiah Moyo'nun yaptığı yolsuzluğu ortaya çıkaran Zimbabveli gazeteci Hopewell Chin'ono'ya ödül verildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde, Kovid-19'a yakalanan 101 yaşındaki kadının sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bu hafta 13 vakanın görülmesi nedeniyle 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın, artan vaka sayıları nedeniyle 5 gün seyircisiz oynanacağı bildirildi.

Avrupa Birliği, Brezilya, Afrika, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nusret'e giden ünlü dövüşçü McGregor, 7 bin liralık bifteğin tadına baktı Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı Son Dakika: Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 97 kişi vefat etti, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi ABD, Husileri terör listesinden çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti Eve girenler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı! Eşini öldürdükten sonra intihar etmiş Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonrası fenalaştı Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç sonrası fenalaştı         
21:44
Taylandlı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılanın saldırısını önledi Taylandlı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılanın saldırısını önledi         
20:55
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi         
20:38
CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti         
19:38
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Araç satışı silahlı kavgaya döndü! Polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada Araç satışı silahlı kavgaya döndü! Polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada         
17:57
Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı         
17:47
Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi         
17:19
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi         
16:04
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü         
15:08
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü         
13:43
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 21:55:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei